«Weder neu noch innovativ» – darum haben Luzerner Tourismusorganisationen die Charta nicht unterschrieben Tourismusorganisationen pflichten den Gründern der Charta bei, dass es mehr Nachhaltigkeit im Luzerner Tourismus braucht. Die Forderungen würden aber die Branche aber schon lange beschäftigen. Fabienne Mühlemann 24.07.2020, 05.00 Uhr

Nachhaltiger Tourismus – das fordern GLP-Co-Präsident Michel Rudin, Kantonsrätin Ursula Berset und Sinnvoll-Gastro-CEO Philippe Giesser. Dazu hat das Trio eine Charta ins Leben gerufen, welche sieben Forderungen enthält. Unter anderem soll der ökologische Fussabdruck der Gäste verringert werden, eine längere Verweildauer erreicht werden und vom Tourismus sollen Stadt und Land profitieren. Das Momentum der aktuellen Krise soll genutzt werden, um den Tourismus im Kanton Luzern neu auszurichten: sozial nachhaltiger, ökologischer, ohne wirtschaftliches Klumpenrisiko.

Ursula Berset, Philippe Giesser und Michel Rudin. Bild: Pius Amrein, Luzern, 17. Juli 2020

Rund zwei Dutzend Personen haben die Charta unterschrieben – darunter Gastronomen und Politiker. Auch die CVP-Präsidentin der Stadt Luzern, Karin Stadelmann, äusserte sich auf Twitter positiv zur Charta: «Eine nachhaltige Neuausrichtung des Tourismus im Kanton Luzern mit längerer Aufenthaltsdauer find ich gut. Wir müssen uns auf nah und fern besser ausrichten. Auch in der Stadt Luzern», schreibt sie in einem Post.

Tourismus ist ein komplexes Gesamtsystem

Unter den Unterstützern findet sich aber keiner der grossen Stadtluzerner Hoteliers oder Touristiker. Doch was halten die Direktbetroffenen, zum Beispiel die Tourismusorganisationen, von der Charta? Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus sagt:

«Die Charta ist bestimmt gut, um eine Standortbestimmung vorzunehmen. Die sieben Forderungen sind aber weder neu noch innovativ und beschäftigen die Tourismusbranche bereits seit vielen Jahren.»

Der Tourismus sei bekanntlich ein komplexes Gesamtsystem, welches sich nicht einfach steuern liesse. Perren wirft die Frage auf: «Wer und wie genau will man denn beispielsweise konkret Einfluss auf den ökologischen Fussabdruck der Gäste nehmen?» Solche Fragen bräuchten Antworten.

Gleichwohl fände er es wichtig, das Thema Nachhaltigkeit künftig noch aktiver zu behandeln. «Wir werden zusammen mit Schweiz Tourismus die nachhaltige Tourismusvermarktung in den kommenden Jahren angehen. Das Gästebedürfnis hat in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen», sagt Perren. Natürlich sei es wichtig und richtig, immer wieder die strategische Ausrichtung zu prüfen. Er hält aber auch fest: «Der Tourismus im Kanton Luzern ist seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs und hat sich positiv entwickelt.»

Trend zu häufigeren und kürzeren Reisen

Auch die durchschnittliche Verweildauer von Touristen ist in der Charta Thema. Sie liegt im Kanton Luzern bei 1,7 Nächten pro Gast – zu kurz, finden die drei Initianten, denn schweizweit liegt die Zahl bei 2 Nächten. «Wir arbeiten darauf hin, die Aufenthaltsdauer zu erhöhen», sagt Perren. Das sei jedoch ein schwieriges Unterfangen, da der Trend eher in Richtung häufigere und kürzere Reisen gehe. Conrad Meier, Präsident von Luzern Hotels und Zentralschweiz, pflichtet Perren bei. «Wir wünschten uns alle, dass die Gäste mehr geniessen würden, aber die Musse fehlt uns heute in der hektischen digitalisierten Welt», sagt Meier.

Ein gravierender Mangel ist laut den Initianten der Charta, dass die Stadt mehr vom Tourismus profitiere als das Land. Perren betont, dass sich viele attraktive touristische Angebote in der Stadt befinden. «Entsprechend wird auch ein grosser Teil der touristischen Wertschöpfung in Luzern generiert.» Um auch künftig davon zu profitieren, brauche es für viele touristische Leistungspartner internationale Gäste. «Daneben bietet aber auch der ländliche Tourismus im Kanton Luzern viele Attraktionen an, welche die nationalen und internationalen Gäste nutzen, wenn gute Angebote bestehen», sagt Perren.

Dem stimmt André Marti, Präsident von Willisau Tourismus und FDP-Kantonsrat, zu. Zur Charta meint er: «Viele Ideen dahinter sind gut. Das alles muss aber ganzheitlich durchdacht werden, und vor allem mit allen touristischen Leistungsträgern.» Nur Forderungen, welche politisch gut ankämen, würden den Tourismus nicht weiterbringen. Marti:

«Es braucht eher eine Anpassung der Strategie alle paar Jahre, als jetzt eine Hauruckübung.»

Es müsse aktuell eher daran gearbeitet werden, die sich eröffnenden neuen Chancen gut zu nutzen, als dass eine Neuausrichtung in der Region Willisau nötig wäre. «Gemeinsam mit den anderen Luzerner Landregionen befinden wir uns aktuell in einem Positionierungsprozess. Erste Ergebnisse daraus werden im nächsten Jahr präsentiert», sagt Marti.

Das Städtli Willisau. Bild: Philipp Schmidli

Charta solle lokalen, nationalen und internationalen Tourismus umfassen

Auch Conrad Meier anerkennt die Wichtigkeit von nachhaltigem Tourismus. «Es ist offensichtlich, dass es in Luzern den lokalen, den nationalen wie auch den internationalen Tourismus benötigt, damit die gesamte Wirtschaft nachhaltig davon profitieren kann.» Aus seiner Sicht sollte die Charta daher unbedingt alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen –den lokalen, nationalen und internationalen Tourismus – umfassen.

Alle drei haben die Charta nicht unterschrieben. Perren sowie auch Meier hätten erst aus der Zeitung davon erfahren. «Ausserdem verfolgen wir die Umsetzung der grundsätzlichen Charta-Inhalte bereits seit Jahren», so Perrens Begründung. Und Marti sagt: «Die Charta und unsere Anliegen für die Entwicklung des ländlichen Tourismus haben eine sehr grosse Schnittmenge. Jedoch arbeiten wir eng mit Luzern Tourismus zusammen und werden uns im direkten Austausch für den ländlichen Tourismus einsetzen.»