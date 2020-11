WEF 2021 auf dem Bürgenstock: Veranstalter haben bereits bei Luzerner Hotels angeklopft Das World Economic Forum 2021 findet ausnahmsweise nicht in Davos, sondern auf dem Bürgenstock am Vierwaldstättersee statt. Bereits sind Hotelzimmer gefragt. Hugo Bischof 04.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kampf um die Beherbergung der Gäste am World Economic Forum vom 18. bis 21. Mai 2021 auf dem Bürgenstock ist lanciert. Eine private Agentur sucht per Flyer Privatwohnungen zur Untervermietung an WEF-Teilnehmer. Aber auch die Luzerner Hotels sind bereits offiziell vom WEF kontaktiert worden.

Eines der Hotelgebäude auf dem Bürgenstock mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Bild: Pius Amrein (Bürgenstock, 9. Oktober 2020)

Hotels mit Informationen zurückhaltend

Gemäss Conrad Meier, Präsident von Luzern Hotels, ist der Kontakt über Publicislive erfolgt, die offizielle Partner-Organisation des WEF. Diese habe bei den Luzerner Hotels um Übernachtungskontingente für die Zeit des Bürgenstock-WEF im Mai 2021 angefragt. Ob schon Reservationen getätigt wurden, kann Meier nicht sagen: «Das ist Sache der Hotels selber. Und diese sind mit solchen Informationen eher zurückhaltend.» Vor allem auch aus Gründen der Diskretion, da am WEF mit prominenten Gästen gerechnet werde, deren Privatsphäre es zu schützen gelte.

Hotel Europe in Luzern. Bild: Pius Amrein (20. Mai 2019)

«Wir wollen im Moment keine Information über das WEF abgeben», heisst es etwa von Seiten des Grand Hotel National, einem der von uns angefragten Luzerner Hotels. Andere halten sich ebenfalls bedeckt. «Das mag auch damit zusammenhängen, dass es aufgrund der Coronasituation unklar ist, ob das Bürgenstock-WEF überhaupt stattfinden kann», sagt Conrad Meier, der auch Direktor des Hotels Europe ist. Natürlich seien die Hotels in Luzern sehr interessiert an einer Zusammenarbeit mit dem WEF. Dabei gehe es nicht nur um Logiernächte:

Präsident von Luzern Hotels: Conrad Meier.

«Ein solcher Anlass mit weltweiter Ausstrahlung bringt Luzern als Standort für Meetings, Kongresse und Messen wieder vermehrt auf die Landkarte.»

1000 offizielle Gäste und ein Begleittross von 2000 Personen?

Wie viele Gäste ans Bürgenstock-WEF kommen werden, sei schwer abzuschätzen, sagt Meier. Er rechnet mit rund 1000 offiziell geladenen Gästen (in Davos sind es jeweils dreimal so viele) und einem Begleittross von zusätzlichen 2000 Personen. Dass private Agenturen hier mitmischen und mit zusätzlichen Events Geld zu verdienen suchten, liege auf der Hand. Das WEF, das jeweils im Januar in Davos stattfindet, wurde 2021 coronabedingt abgesagt; die Veranstaltung auf dem Bürgenstock ist der Ersatz dafür.