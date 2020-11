WEF auf dem Bürgenstock: Eine Agentur sucht via Flyer in Luzern nach Unterkünften für die Gäste des Wirtschaftsforums Das World Economic Forum findet im Mai 2021 auf dem Bürgenstock statt. Eine private Agentur sucht in Luzern bereits Privatwohnungen, die an Teilnehmer und Besucher des WEF untervermietet werden können. Hugo Bischof 02.11.2020, 18.22 Uhr

Einer der mit prachtvoller Aussicht gestalteten Räume im Bürgenstock-Resort, wo im Mai 2021 eine Ersatzveranstaltung für das in Davos abgesagte World Economic Forum (WEF) stattfinden wird. Bild: Pius Amrein (9. Oktober 2020)

Dass vom 18. bis 21. Mai 2021 auf dem Bürgenstock im Kanton Nidwalden eine Ersatzveranstaltung für das coronabedingt abgesagte World Economic Forum (WEF) in Davos stattfinden wird, ist seit weniger als einem Monat bekannt. Und schon ist offenbar das Rennen um die Beherbergung von Teilnehmern und Gästen des weltweit bekannten Treffens international führender Wirtschaftsexperten, Politiker und Wissenschafter lanciert.

«Haben Sie Interesse, Ihre Wohnung während des Wirtschaftsforums 2021 von 15. Mai bis 22. Mai 2021 zu vermieten?» Ein Flyer mit dieser Botschaft ist in der Stadt Luzern in diversen Briefkästen gelandet. Absender ist eine private Agentur, die unter der Website www.burgenstock2021.com zu finden ist. Wer seine Wohnung während des WEF vermieten oder untervermieten will, kann sich unter einer auf dem Flyer angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse melden.

Zusammenarbeit auch mit Hotels

Hinter dem Flyer steckt Hans Cuijpers. Der gebürtige Holländer vermittelt mit seinem Einzelunternehmen in Davos seit 2011 private Wohnungen und Häuser zur Untervermietung während des WEF. Er tue dies nicht im Auftrag des WEF, arbeite aber regelmässig mit diesem zusammen, sagt Cuijpers auf Anfrage. Er suche auch die Zusammenarbeit mit Hotels, um «massgeschneiderte Unterbringungsmöglichkeiten» für seine Kunden zu finden. Seine Kundschaft sei breit gefächert, betont Cuijpers:

«Journalisten, suchen eher einfache Einzelzimmer. Für den grossen Tross an Begleitpersonen braucht es oft ganze Hoteletagen.»

Cuijpers hat gemäss eigenen Angaben viele Stammkunden, die regelmässig das WEF besuchen. Er habe auch Kontakte zu ausländischen Botschaften, wo er sich frühzeitig nach den Bedürfnissen potenzieller Kunden informieren könne.

Cuijpers' DavosHome ist bei weitem nicht die einzige Agentur, die während des WEF private Wohnungen zur Untervermietung vermittelt. Cuijpers betont:

«Meine Herausforderung ist es, für meine Kunden ein Top-Angebot zur Verfügung zu stellen.»

Das beinhalte nicht nur die Zurverfügungstellung der Wohnung, sondern etwa auch «tägliche Reinigung, Limousinenservice und so weiter».

Die Mietpreise sind in Davos während des WEF teils deutlich höher als in der Nebensaison. Da er die Verhältnisse in Davos gut kenne, stehe er den beiden Vertragsparteien deshalb beratend zur Seite, sagt Cuijpers:

«Der Preis muss für beide stimmen, für den Vermieter ebenso wie für den Mieter, denn beide sind meine Kunden.»

Letztlich werde der Preis aber durch den Vermieter bestimmt: «Wenn der Mieter bereit ist, diesen zu bezahlen, kommt der Deal zustande.» Cuijpers erhält vom Mieter eine Vermittlungsgebühr. Wichtig ist für ihn auch, dass bei einer Untervermietung das schriftliche Einverständnis des Eigentümers vorliegt. Der Vertrag kann also nicht nur zwischen Mieter und Untermieter abgeschlossen werden.

In Luzern seien bereits erste Angebote für die Untervermietung von Wohnungen eingegangen, sagt Cuijpers. Er habe auch schon Kontakt zu den meisten grösseren Hotels in Luzern aufgenommen: «Diese sind allerdings noch zurückhaltend mit der Zurverfügungstellung provisorischer Kontingente.» Einer der Gründe:

«Noch ist angesichts der Coronasituation nicht sicher, ob das Bürgenstock-WEF überhaupt stattfinden kann.»

Zudem gebe es in der fraglichen Zeit weitere grössere Veranstaltungen in Luzern, etwa die Ruder-WM.

Untervermietung grundsätzlich erlaubt

Die Untervermietung von Mietwohnungen ist grundsätzlich erlaubt und darf im Mietvertrag nicht generell ausgeschlossen werden. Allerdings muss man sich dabei an gewisse Regeln halten.

Einige der Flyer von DavosHome sind auch in Briefkästen von Mietern der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) gelandet. In deren Mietverträgen ist festgehalten, dass eine teilweise oder ganze Untervermietung nur mit schriftlicher Zustimmung der ABL zulässig sei. Die ABL kann diese verweigern, wenn «der Untermieter sich weigert, der ABL die Bedingungen bekanntzugeben», oder wenn «die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu derjenigen des Hauptvertrags missbräuchlich sind», oder wenn «aus der Untermiete wesentliche Nachteile für die ABL entstehen». Zudem haftet der Mieter dafür, dass «der Untermieter, die Wohnung nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist».