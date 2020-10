Vertrauen in Pflegeheime leidet wegen Abschottung der Senioren – Luzerner Institutionen kommen glimpflich davon

Im Winter nimmt die Gefahr von steigenden Coronafallzahlen zu, weil sich die Menschen öfter in Innenräumen aufhalten. Werden dann Besuchsverbote für Betagtenzentren zur Option? Oberstes Ziel sei es, dass sich die Bewohner in den Institutionen zu Hause und in Sicherheit fühlen, antwortet Christian Arnold, Präsident von Curaviva Luzern. «Die kantonale Entwicklung der Fallzahlen sowie die aktuelle Situation in der Institution entscheiden aber über die Stufe mit den entsprechenden Massnahmen.»

Fünf Stufen im kantonalen Schutzkonzept bestimmen, wie die Heimleitungen Besuche zu regeln haben. Derzeit gelten die Massnahmen der Stufe 3, weil es in den letzten sieben Tagen zwischen 41 und 100 neuen Fällen gab. Heime sind dazu aufgefordert, Besuchszeiten zu definieren. Weiterhin gilt die Registrationspflicht von Stufe 2. Erst ab Stufe 5 (über 201 Fälle) sind Besuche nur noch mit Einverständnis der Institutionsleitung möglich. Bei Auftreten einer Ansteckung im Heim wird die betroffene Station direkt auf die höchste Stufe gesetzt.