Wegen Corona-Einschränkungen: Schüür-Chef schiesst auf Facebook gegen Regierungsrat Guido Graf Marco Liembd, Geschäftsleiter des Konzerthauses Schüür, richtet in einem offenen Brief scharfe Worte an die Adresse von Gesundheitsdirektor Guido Graf. Die Kulturstadt werde «auf die Schlachtbank geführt». 20.07.2020, 15.21 Uhr

(dlw) Nachdem der Kanton Luzern im Zuge der Massnahmen gegen die Coronapandemie beschlossen hat, nur noch 100 statt 300 Personen bei Veranstaltungen zuzulassen, gehen in der Kulturbranche die Wogen hoch. Nun hat der Geschäftsleiter des Konzerthauses Schüür in der Stadt Luzern auf Facebook nachgelegt.

Schüür-Geschäftsleiter Marco Liembd

In einem offenen Brief wirft Marco Liembd dem Gesundheitsdirektor Guido Graf vor, die Clubs dazu zu zwingen, «für das wirtschaftliche Überleben eine Maskenpflicht einzuführen». Bei jedem Schluck werde die Maske angefasst und beiseitegeschoben. «Ich dachte, man sollte die Dinger wenn einmal angezogen, nicht mehr anfassen», schreibt Liembd, der Graf vorwirft, dass «Symbolpolitik aktuell höher gewichtet» werde als die Bekämpfung der Pandemie.

Liembd wirft Graf weiter vor, dass wesentliche Punkte einer Sitzung des Runden Tisches zwischen Kulturschaffenden und Kanton «über Nacht» geändert worden seien. «Unsere Aufforderung, dass Protokoll der Sitzung dem effektiven Geschehen anzupassen blieb bis heute unbeantwortet.»

Gesundheitsdirektor Guido Graf

Der Schüür-Chef fordert den Kanton auf, die entsprechende Verordnung «aufzuheben, so lange kein drohender Virenherd in Luzern besteht». Zudem schlägt er vor, die Zahl der Contact Tracer im Kanton zu erhöhen. Denn um den Aufwand in diesem Bereich für den Kanton tief zu halten, werde «ohne Not» Schaden angerichtet. «Ich werde Sie in ferner Zukunft, an einem Apéro, wo sich Herr und Frau Politik schulterklopfend Kulturstadt Luzern schimpfen, daran erinnern, dass Sie diese Kulturstadt auf die Schlachtbank geführt haben», so Liembd.