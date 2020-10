Wegen Corona: Luzerner Stadtrat will höhere Defizite erlauben Die Schuldenbremse der Stadt Luzern schreibt vor, dass das jährliche Defizit ein bestimmtes Maximum nicht überschreiten darf. Doch nun wollen SP, Grüne und der Stadtrat diese Regel lockern. Robert Knobel 20.10.2020, 16.00 Uhr

Die Stadt Luzern kennt diverse Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Finanzen nicht aus dem Ruder laufen. Die Sicherheitsregeln sind in Luzern sogar besonders streng – so lautet das Fazit einer Expertin, die den städtischen Finanzhaushalt im Auftrag des Stadtrats unter die Lupe genommen hat. Anlass war eine Motion von SP und Grünen, die eine Lockerung der Schuldenbremse verlangt.

Im Visier haben die beiden Parteien insbesondere Artikel 6 des Stadtluzerner Finanzhaushalts-Reglements. Dieser besagt, dass das jährliche Budgetdefizit eine bestimmte Grenze nicht überschreiten darf. Das maximal erlaubte Defizit ergibt sich jeweils aus der Höhe der Steuereinnahmen. Zurzeit dürfte die Stadt ein Defizit von maximal 7,3 Millionen Franken budgetieren. Und der Selbstfinanzierungsgrad dürfte 80 Prozent nicht unterschreiten. Mit diesen strengen Regeln leiste die Stadt einen «grossen eigenständigen Beitrag zu einem nachhaltig gesunden Finanzhaushalt», heisst es im Bericht der Expertin.

Lieber höhere Defizite als Sparmassnahmen

Auch der Stadtrat will besagten Artikel 6 nicht einfach ersatzlos streichen, wie das SP und Grünen fordern. Er ist aber bereit, die Budgetvorgaben zu lockern. Künftig sollen also höhere Defizite erlaubt sein. Wie hoch die neue Obergrenze genau sein soll, ist noch offen. Dass der Stadtrat für eine Lockerung der Schuldenbremse eintritt, hat auch mit Corona zu tun. Mit den zu erwartenden Einnahmenausfällen ist absehbar, dass die Budgetvorgaben für die nächsten Jahre kaum einzuhalten sind – es sei denn, man würde massiv sparen und die Steuern erhöhen. Genau dies will der Stadtrat aber vermeiden, wie er schreibt. Dank einem höheren Budgetdefizit sollen allfällige Sparmassnahmen zumindest etwas gemildert werden.