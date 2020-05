Wegen Coronakrise: Hausärzte leisten ihren Notfalldienst länger am Spital als geplant Jährlich passieren 25'000 Patienten die Notfallpraxis am Kantonsspital in Luzern. Deren Zukunft ist ungewiss: Die Einsatz leistende Ärztegesellschaft hat den Rahmenvertrag per Ende Juli gekündigt. Evelyne Fischer 04.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Hausärzte aus der Stadt Luzern, der Agglomeration und dem Seetal sind nicht länger bereit, im Rahmen des erweiterten Angebotes in der sogenannten «24notfallpraxis» beim Luzerner Kantonsspital Dienst zu leisten. Die Patientenzahlen haben in den letzten Jahren stark zugenommen, insbesondere aufgrund von Patienten, die keine echten Notfälle darstellen. Der entsprechende Rahmenvertrag zwischen der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern und dem Luks wurde per Ende Juli gekündigt (Artikel vom 14. Februar).

In welcher Form die rund 130 betroffenen Hausärzte künftig ihrer Pflicht nachkommen, den ambulanten Notfalldienst ihres Einzugsgebiets sicherzustellen, ist offen. Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Notfallpraxis hätten Anfang April erfolgen sollen. Doch aufgrund der Coronakrise wurde die ausserordentliche Sitzung abgesagt. «Die dienstpflichtigen Hausärzte treffen sich nun Anfang September zu einer Sitzung», sagt Beat Thoët auf Anfrage. Thoët praktiziert im Hausarztzentrum Gersag in Emmenbrücke und koordiniert die Dienste in der Notfallpraxis. Er sagt:

«Für die Zeit zwischen August 2020 und Januar 2021 haben wir mit dem Luzerner Kantonsspital eine einvernehmliche Übergangslösung gefunden.»

Die entsprechende Regelung muss nun bis am 15. Mai von beiden Seiten schriftlich genehmigt werden und sieht eine Reduktion der Dienste vor: An den Werktagen ist noch ein Hausarzt vor Ort, samstags und sonntags je drei. «Allenfalls zusätzlich benötigte Fachkräfte stellt das Spital.» Bislang leisteten unter der Woche meist zwei Hausärzte Notfalldienst in der Spitalpraxis, am Wochenende bis zu deren vier. Für das künftige Modell des Notfalldienstes sollen die Wünsche der Basis in Form von Konsultativabstimmungen eingeholt werden und nach Möglichkeit ins neue Konzept einfliessen.

Notfallpraxis am Spital soll erhalten bleiben

Das Luzerner Kantonsspital bestätigt auf Anfrage, dass die Ärztegesellschaft aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie eine befristete Nachfolgelösung vorschlägt, welche bis Ende Januar 2021 Bestand haben soll. «Die Gespräche über die künftige Zusammenarbeit laufen noch, über die weitere Entwicklung wird zu gegebener Zeit informiert», sagt Philipp Berger, Leiter der Unternehmenskommunikation. Ausser Frage stehe, dass am Luks in Luzern weiterhin eine Notfallpraxis betrieben werde, welche für Patienten auch künftig «eine optimale medizinische Versorgung» sicherstelle.