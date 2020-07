Wegen Coronakrise: Stadt Luzern und Gemeinde Emmen melden bereits mehr Sozialhilfefälle

100 Dossiers mehr in Luzern, bis 40 Prozent mehr Fälle in Emmen: Erste Gemeinden stellen bereits jetzt mehr Sozialhilfefälle fest. Sind es derzeit viele Selbstständige, rechnen die Behörden in zwei Jahren zusätzlich mit ehemaligen Angestellten, die ausgesteuert werden.

Alexander von Däniken 21.07.2020, 05.00 Uhr