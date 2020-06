Wegen düsteren Finanzaussichten: Horwer Parlament verschiebt Schulhaus-Neubau Die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Allmend in Horw wird um fünf Jahre verschoben. Das Parlament setzt im Investitionsprogramm bereits den Rotstift an – zum Ärger der Linken.

Roman Hodel 25.06.2020, 21.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Schulraumprovisorium bei der Schulanlage Allmend in Horw bleibt nun länger stehen als ursprünglich angenommen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 19. Oktober 2017)

Horw geht’s gut. Sondereffekte bescheren der Gemeinde momentan noch Millionen-Einnahmen. Doch weil sie deswegen bald höhere Abgaben in den Finanzausgleich leisten muss und die kantonale Aufgaben- und Finanzreform (AFR18) Horw ebenfalls hart trifft, sind die Aussichten düster (wir berichteten). Das hat nun erste Auswirkungen – und zwar auf das Investitionsprogramm 2021 bis 2027. So hat der Einwohnerrat am Donnerstag unter anderem die geplante Sanierung und vor allem Erweiterung des Schulhauses Allmend um fünf Jahre verschoben. Diese war eigentlich auf 2023/24 vorgesehen.