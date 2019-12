Wegen Fahrplanwechsel: Viele Spital-Angestellte haben künftig längere Arbeitswege

Fahrplanwechsel Dezember 2019: Das ändert sich im Kanton Luzern

Am 15. Dezember erfolgt der nächste Fahrplanwechsel. Zwei neue Bahn- und sechs neue Buslinien nehmen den Betrieb auf, das Angebot am Abend wird ausgebaut. Spätere Busfahrten im Seetal und in der Region Luzern West, die Verlängerung der Linie 1 bis Ebikon, eine neue Buslinie zwischen Littau und Ebikon sowie die neue Zugslinie S77 zwischen Willisau und Luzern – diese und weitere Änderungen in der Übersicht.