Wegen Kokainschmuggel von Brüssel nach Ebikon: Luzerner Kriminalgericht verurteilt 23-jährigen Albaner Das Luzerner Kriminalgericht hat einen 23-jährigen Drogenschmuggler zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Davon muss der Täter, der zwei Kilogramm Kokain von Brüssel nach Ebikon brachte, sechs Monate unbedingt absitzen.

(sda) Die sechs Monate, die der Albaner bereits in Untersuchungshaft war, werden ihm angerechnet, wie aus dem am Montag veröffentlichten Urteil hervor geht. Dieses ist rechtskräftig, das Verfahren fand in abgekürzter Form statt.

Das Gericht sprach den Mann der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig. Er wird für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen. Die Probezeit beträgt fünf Jahre.

Der Verurteilte hatte im Oktober 2017 einen Mann in einer Bar in Brüssel, seinem Wohnort, kennengelernt. Dieser wollte ihm laut Anklageschrift 2000 Euro bezahlen, wenn er etwas mehr als zwei Kilogramm Kokain nach Ebikon transportieren würde. Er willigte ein.

Das Kokain wurde dem Verurteilten in einem Versteck im Beifahrersitz eines Autos eingebaut, das ihm zur Verfügung gestellt wurde. In der Gegend von Mulhouse ging das Auto aber kaputt, und der Mann liess das Auto an einem unbekannten Ort stehen.

Er nahm das Kokain unter dem Beifahrersitz hervor und steckte es in die Tasche, wo auch seine Kleider drin waren. Dann lief er zu Fuss los und suchte jemanden, der ihn nach Ebikon chauffieren konnte. Die dritte Person, die er deswegen anfragte, war schliesslich bereit, den Verurteilten nach Ebikon zu fahren.

Sie überquerten die Grenze bei St. Louis, kurz vor der Übergabe in Ebikon aber wurde sein Fahrer in Ebikon um Mitternacht von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sie das Kokain sicher und verhaftete die beiden Männer.