Wegen steigenden Fallzahlen: Haben die Spitäler genügend Platz für Covid-19-Patienten und sind genügend Tests vorhanden? So unterschiedlich ist die Situation in der Zentralschweiz Während das Kantonsspital in Schwyz am Anschlag ist, sieht die Lage in anderen Zentralschweizern entspannter aus. Was in Luzern jedoch eine Herausforderung darstellt, ist die steigende Testnachfrage. Livia Fischer 15.10.2020, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital Schwyz schlägt Alarm: «Es isch Zyt, zum reagiere», appelliert Reto Nüesch, Chefarzt Innere Medizin, in einem auf Youtube veröffentlichten Video an die Bevölkerung. Der Grund: «Wir haben immer mehr Patienten im Spital, denen es wirklich schlecht geht. Unsere Isolationsstation für Covid-19-Patienten füllt sich täglich mehr und der Anteil Patienten mit Beatmungsbedarf nimmt zu.» Auch Spitaldirektorin Franziska Föllmi richtet einige Worte in die Kamera. Wenn die Fallzahlen weiter steigen, könne das Kantonsspital Schwyz dies nicht mehr stemmen, warnt sie und spricht schon jetzt von einem «dramatisch» hohen Anteil positiver Tests. Darum ihre Bitte an die Schwyzerinnen und Schwyzer: «Tragen Sie Masken. Gehen Sie an keine Feste und tauschen Sie sich nur geschützt aus, wo möglich nur in kleinen Gruppen und in der Familie.»

Im Kanton Luzern scheint die Situation, entspannter zu sein. So sind gemäss Angaben des Kantons Stand gestern 13 Corona-Infizierte hospitalisiert, in der Intensivpflege befindet sich kein Covid-19-Patient. Genaue Zahlen bezüglich Kapazitäten im Kantonsspital Luzern (Luks) und in der Hirslanden Klinik St. Anna kommunizieren die jeweiligen Mediensprecher nicht. Prognosen zum weiteren Verlauf sind laut Philipp Berger, Leiter Kommunikation und Marketing beim Luks, schwierig zu machen. Bei einer Verschlimmerung der Situation wäre aber vorgesorgt: «Für eine allfällige Verteilung der Patienten besteht eine enge Kooperation zwischen den Luks-Standorten und auch zwischen den Zentralschweizer Spitälern, um Überlastungen möglichst zu vermeiden.»

Hohe Testnachfrage fordert Luks-Mitarbeitende stark

Somit gibt es im Luks aktuell keine Einschränkungen des regulären Spitalbetriebs – es müssen also nicht wie bei der ersten Welle im März nicht dringende Operationen verschoben werden. Dennoch sei man schon jetzt so organisiert, dass «innert weniger Tage zusätzliche Kapazitäten für Coronapatienten bereitgestellt werden können». Nach wie vor eingeschränkt hingegen ist das Besuchsrecht. Hier gilt: Pro Patient sind täglich maximal zwei Besucher erlaubt – und diese sind nicht gleichzeitig und je nur eine Stunde zugelassen. Ob ein erneutes Besuchsverbot ausgesprochen wird, werde je nach Verlauf der Pandemie kurzfristig und in Absprache mit den Behörden und anderen Gesundheitseinrichtungen entschieden.

Während die Hospitalisierungen am Luks scheinbar noch kein Problem darstellen, sind die Mitarbeitenden an allen drei Standorten – Luzern, Wolhusen und Sursee – aufgrund der erhöhten Testnachfrage «stark gefordert». Berger sagt zwar: «Wir können die Nachfrage momentan bewältigen und auch Testmaterial ist aktuell ausreichend vorhanden.» Doch:

Philipp Berger, Leiter Kommunikation und Marketing, Kantonsspital Luzern. PD

«Je nach Entwicklung der Nachfrage rechnen wir mit einer angespannten Situation.»

Man versuche deshalb, entsprechend vorzusorgen – auf die Lieferketten habe das Luks aber nur bedingt Einfluss. Wie hoch die Testkapazität am Luks ist und wie viele Personen sich durchschnittlich derzeit pro Tag testen lassen, verrät Berger nicht. Auch Erika Rohrer, Co-Leiterin der spitalinternen Taskforce und stellvertretende Direktorin der St.-Anna-Klinik, nennt keine Zahlen. Sie versichert jedoch: «Aktuell sind für Patienten und Mitarbeitende ausreichend Testkapazitäten vorhanden.»

Übrigens: Laut «PilatusToday» soll das Drive-in-Testzentrum auf der Allmend am Freitag wieder aufgebaut werden. Offiziell bestätigt – oder dementiert – ist das jedoch nicht. Der Kanton wollte dazu keine Stellung nehmen; Drive-in-Testzentren werden an der Medienkonferenz am Freitag Thema sein.

So sieht die Situation im Rest der Zentralschweiz aus

Dass in Schwyz im Vergleich zu den anderen Zentralschweizer Spitälern Ausnahmezustand herrscht, zeigen unsere weitergehenden Recherchen. So sagt Sonja Metzger, Mediensprecherin des Kantonsspitals Zug, trotz steigender Zahl der Hospitalisation, etwa: «Aktuell herrscht im Spital eine normale Lage.» Ein Kapazitätsengpass sei Stand heute nicht absehbar. Weil die Leistungen des Coronatestzentrums vermehrt nachgefragt würden, hat das Zuger Kantonsspital die Kapazitäten des Testzentrums entsprechend ausgebaut.

Entwarnung gibt auch Andreas Gattiker, Direktor des Kantonsspitals in Obwalden. So habe man in den vergangenen Wochen jeweils konstant null bis zwei Coronapatienten im Spital hospitalisiert. Und auch die Testkapazitäten seien noch «lange nicht am Anschlag». Zusammenfassend sagt Gattiker:

Andreas Gattiker, Spitaldirektor, Kantonsspital Obwalden. PD

«Wir sind noch weit davon entfernt, Notszenarien hochzufahren.»

Genügend Testkapazität gibt es auch im Kantonsspital Nidwalden (KSNW). Laut Mediensprecherin Anja Harsch werden aktuell zirka 20 Tests pro Tag durchgeführt, möglich wären bis zu 80. Auch die Bilanz bezüglich stationär behandelten Coronapatienten ist gut: Aktuell befinden sich keine im KSNW, Platz hätte es für 40 Isolations- und 10 Beatmungspatienten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Uri. Kapazitätsmässig werde man nicht an den Anschlag kommen, glaubt Spitaldirektor Fortunat von Planta. Sowohl auf eine Zunahme an Spitaleintritten – bisher sind zwei Coronapatienten hospitalisiert – als auch auf eine erhöhte Testnachfrage sei man vorbereitet.