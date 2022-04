Wegen Ukraine-Krise Gaspreise für EWL-Kunden steigen im Sommer an Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Gaspreise weltweit gestiegen. Nun sind die Auswirkungen noch einmal stärker spürbar: EWL erhöht die Preise mehr als 2 Rappen pro Kilowattstunde. 22.04.2022, 09.34 Uhr

Schon seit letztem Sommer steigen die Gaspreise weltweit, nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich die Preise nochmals drastisch erhöht. «Noch nie waren die Gaspreise so hoch wie jetzt», schreibt Energie Wasser Luzern (EWL) in einer Mitteilung. Einen Teil der aktuell massiv erhöhten Beschaffungskosten müsse man an die Konsumenten weitergeben, ab dem 1. Juli werden deshalb die Preise für Gas um 2,2 bis 2,5 Rappen pro Kilowattstunde erhöht.