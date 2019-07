Riesige Wasserfontäne schiesst in Luzern in den Himmel

In der Stadt Luzern schoss am Freitagmorgen bei der Obergrundstrasse eine Wasserfontäne hoch. Unklar ist, wie es dazu gekommen ist.

In der Stadt Luzern schoss am Freitagmorgen bei der Obergrundstrasse eine Wasserfontäne hoch. Unklar ist, wie es dazu gekommen ist.

(Bild: Leserreporter Werner Müller, Luzern, 26. Juli 2019)

(fmü) Es war ein gewaltiges Schauspiel, dass sich einem Leser am Freitagmorgen um 10.15 Uhr beim Coiffeur in Luzern bot. Als er aus dem Fenster bei der Obergrundstrasse 28 schaute, erblickte er auf der anderen Strassenseite eine riesige Wasserfontäne, die aus dem Boden schoss. Gleich dort, wo man in die Murbacherstrasse einbiegen kann. Das Schauspiel dauerte laut dem Leser etwa eine Viertelstunde.

Auch die Mitarbeiter des Coiffeur Hairart, deren Geschäft gleich neben der Wasserfontäne steht, haben den Zwischenfall miterlebt. Sie hätten gleich die Türe geschlossen, Wasser sei daher keines eingedrungen.

Noch ist unklar, weshalb es zu diesem Zwischenfall kam. Weder die Luzerner Polizei noch die Feuerwehr Stadt Luzern mussten ausrücken.