Weggis Führerloses Auto rollt abfallende Wiese hinunter und überschlägt sich mehrmals Ein führerloses Auto ist an der Rigiblickstrasse eine abfallende Wiese hinuntergerollt, überquerte die Kantonsstrasse und überschlug sich mehrmals. Nach rund 290 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand. 08.04.2021, 11.17 Uhr

Das schrottreife Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei (Weggis, 7. April 2021)

(zim) Am Mittwoch, 7. April, kurz vor 15.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Weggis ein führerloses Auto eine abfallende Wiese hinuntergerollt sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Auto an der Rigiblickstrasse parkiert gewesen war, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.