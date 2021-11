Abstimmung Weggis: Gotthardstrasse kann saniert werden

Weggis Gotthardstrasse kann für 6,5 Millionen Franken saniert werden – neuer Standort für Ökihof Die Weggiser Stimmbevölkerung hat beide kommunalen Abstimmungsvorlagen klar angenommen. Während der Strassensanierung wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. 28.11.2021, 13.16 Uhr

Die Stimmbürgerinnen und -bürger von Weggis haben am Sonntag die Sanierung der Gotthardstrasse mit 87 Prozent (1860 Ja, 267 Nein) angenommen. Die andere kommunale Vorlage, die Verlegung des Ökihofes in das Gewerbegebiet Weiher, wurde mit 84 Prozent (1789 Ja, 267 Nein) angenommen. Die Stimmbeteiligung lag jeweils bei rund 74 Prozent.

Die Gemeinde Weggis. Symbolbild: Pius Amrein

Die Gotthardstrasse muss auf einer Länge von 888 Metern saniert werden, weil sie in einem baulich schlechten Zustand ist. Durch die stetige Beanspruchung hat die Strasse in den letzten Jahren deutlich an Substanz eingebüsst, schreibt der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft. So weist sie Spurrinnen, Risse und Unebenheiten auf.

Im Zuge der Strassensanierung werden auch die Beleuchtung, Strassenentwässerung, Wasser- und Werkleitungen sowie die Kanalisation erneuert. Auch zwei Bushaltestellten werden den heutigen Anforderungen behindertengerecht ausgebaut.

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten rechnet der Gemeinderat mit Kosten von rund 6,5 Millionen Franken. Mit der jetzigen Kreditgenehmigung durch die Stimmbevölkerung können die weiteren Schritte geplant werden. Als nächstes folgt die öffentliche Auflage.

Wann der Baustart erfolgt, ist noch unklar. Während der Arbeiten ist die Strasse abschnittsweise nur für Zubringer und Anwohnerinnen befahrbar. Die Buslinien 502 und 508 werden während der gesamten Bauzeit umgeleitet; die Haltestellen Felsberg wird nicht bedient, die Haltestelle Acher verlegt. Ende 2023 soll die Gotthardstrasse wieder durchgängig befahrbar sein.

Neue Ökihof-Halle für 1,36 Millionen Franken

Zugestimmt hat Weggis auch der Verlegung des Ökihofs vom Röhrli ins Gewerbegebiet Weiher. Die Gemeinde kann ihre bestehende Halle im Röhrli an die Firma Josef Küttel AG verkaufen und im Gegenzug eine bestehende Halle dieser Firma im Weiher kaufen. Der neue Standort sei besser zugänglich, weise eine höhere Verkehrssicherheit auf und die gewerbliche und private Entsorgung werde entflechtet.

Für den Mehrwert der neuen Halle und deren Einrichtung und Umbau investiert die Gemeinde 1,36 Millionen Franken. Der neue Ökihof soll im Herbst 2022 in Betrieb gehen. (jon)