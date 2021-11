Weggis: Hohes Plus budgetiert

Weggis Hohe Plus budgetiert 16.11.2021, 23.00 Uhr

Das Budget für das Jahr 2022 rechnet mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 1,64 Millionen Franken, dies bei einem unveränderten Steuersatz von 1,35 Einheiten. Dabei sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 7,5 Millionen Franken vorgesehen, heisst es in einer Mitteilung. Die Gemeindeversammlung findet am 29. November statt.