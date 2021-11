Weggis Mit dem Spatenstich startet die Expansion der Thermoplan AG Am Dienstag fand in Weggis der Startschuss für das Werk 5 der Thermoplan AG statt. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Architekt Vadian Metting van Rijn (von links), CEO Adrian Steiner, Gründer und Verwaltungsratspräsident Domenic Steiner, Angela Hess-Christen, VR-Präsidentin der Christen AG und der Weggiser Gemeindeschreiber Godi Marbach. Bild: Silvia Camenzind

Er habe eine Riesenfreude, strahlte CEO Adrian Steiner gestern Morgen vor dem Spatenstich im Thermoplan-Showroom in die Kaffeerunde. Zu diesem Startschuss war eine grosse Anzahl Involvierter geladen, von den Vertretern der Gemeinde und Korporation Weggis, des Kantons Luzern über die Planer und am Bau Beteiligten bis hin zum Nachbarn.

Beim Bau des Werkes 5 mit dem Namen unique sind alle Beteiligten früh in die Realisierung eingebunden worden. Adrian Steiner nahm Bezug auf das visionäre Denken, das Teil der Thermoplan-Kultur ist. Er betonte auch den Teamgeist in der Zusammenarbeit, welcher kurze Entscheidungswege ermögliche.

Doch zu Beginn seiner Begrüssung schickte Steiner ein Dankeschön an den Gemeinderat Weggis: «Es ist ein Glück, dass wir hier arbeiten und wohnen dürfen. Das ist wichtig für uns.» Grundlage für Neubau bildete im Juni das deutliche Ja des Weggiser Souveräns zur Umzonung und damit zur Realisierung des Erweiterungsbaus parallel zur Kantonsstrasse.

Adrian Steiner gab zudem einen Einblick, wie es aktuell mit der Auslastung des Unternehmens aussieht: «Wir arbeiten in voller Auslastung und wieder im Schichtbetrieb.» Das habe während der Pandemie anders ausgesehen. Er ergänzte:

«Wir wollen wachsen und wir werden wachsen.»

Laut Steiner verkauft Thermoplan 25'000 Kaffeemaschinen pro Jahr. Dafür brauche es eine effiziente Infrastruktur. Von aktuell 426 soll die Zahl der Mitarbeitenden auf 600 erhöht werden.

Um wachsen zu können, braucht es das neue Werk. Für den Neubau musste das 30 Jahre alte Werk 1 weichen, in der Baufachsprache Rückbau, nicht Abbruch genannt. Der Bauschutt wurde sortiert und der Wiederaufbereitung zugeführt. Beim Werk 1 handelt es sich um das erste firmeneigene Gebäude, mit dem viele Erinnerungen verbunden sind. Es habe auch ein bisschen wehgetan, dieses dem Neubau zu opfern. Dennoch sei es schon immer im Sinne der Eignerfamilie gewesen, in die Zukunft zu schauen und nicht der Vergangenheit nachzutrauern. So werde nun das Optimum für die Zukunft auf der Basis der Vergangenheit geschaffen.

Bild: Visualisierung Aldoplan AG

Architekt Vadian Metting van Rijn zeigte die Planungsschritte des Neubaus seit 2017 auf, die zum Projekt unique führten. Das Besondere: Die Pläne wurden komplett digital ausgeführt. «Jetzt geht es los», meinte Steiner am Spatenstich draussen auf der Baustelle. Die Aushubarbeiten werden sechs Monate dauern. Rund 34'000 Kubikmeter Material werden abgetragen. Gleichzeitig starten die Arbeiten für die Tunnelverbindung zum Werk 3 auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Im Frühsommer 2022 wird mit dem Rohbau begonnen. Steiner blickte optimistisch in die Zukunft und gab den Anwesenden bereits einen nächsten Termin mit auf den Weg: Man werde sich wieder sehen, am 29. März 2024, dann sei das Werk vollendet.