Weggis Platz für Thermoplan Gebäude 28.04.2021, 18.29 Uhr

Am 13. Juni stimmt Weggis über die Teiländerung Zonenplan Weiher ab. Einsprachen seien während der Einsprachefrist, die bis am 14. April dauerte, keine eingegangen. Dies teilt die Gemeinde mit. Bei der Abstimmungsvorlage gehe es darum, innerhalb der bestehenden Bauzonen die Nutzung zu optimieren. Konkret soll sich die Firma Thermoplan mit neuen Räumen in neuen Gebäuden weiterentwickeln können. Die Firma ist mit über 400 Mitarbeitenden die grösste Arbeitgeberin der Gemeinde.