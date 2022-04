Gotthardstrasse in Weggis wird saniert

Weggis Strasse wird saniert 14.04.2022, 19.09 Uhr

Ab dem 25. April wird die Gotthardstrasse saniert. Die Roharbeiten werden voraussichtlich bis in den Spätherbst 2023 andauern. Mit dem Baubeginn erfolgt die temporäre Umleitung des Verkehrs via Umfahrungsstrasse und Rigistrasse. Fussgängerinnen und Velofahrer können weiterhin passieren. Dies gilt in beide Fahrtrichtungen insbesondere auch für die Buslinienführung. Die beiden Haltestellen Acher werden während der Bauphase auf die Kantonsstrasse verschoben und die Sammelstelle Vorderacher wird während der Sanierungsarbeiten aufgehoben.