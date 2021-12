Weggis Umweltverbände gehen gegen neue Rigi-Gondelbahn vor – und haben laut einem Experten gute Chancen Die Gemeinde Weggis will für die neue Seilbahn nach Rigi Kaltbad die raumplanerischen Grundlagen schaffen. Im Frühling 2022 sollte die Abstimmung stattfinden. Dieser Termin ist akut gefährdet. Christian Glaus Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Es besteht kein Zweifel: Zwischen Weggis und Rigi Kaltbad soll auch in Zukunft eine Seilbahn fahren. Diese Grundhaltung im Dorf zeigte sich kürzlich an einer Informationsveranstaltung der Gemeinde. Rigibahnen und Gemeinderäte erklärten die anstehende Teilrevision des Zonenplans sowie des Bau- und Zonenreglements. Diese Teilrevision ist nötig, damit die Gondelbahn und die beiden Stationen gebaut werden können. Der Bund verlangt, dass in der Nutzungsplanung ein sogenannter Seilbahnkorridor eingetragen wird. Ohne dieses planungsrechtliche Instrument darf heute keine Seilbahn mehr gebaut werden.

Es wäre ein Wunder, würde die Bevölkerung die Teilrevision verwerfen. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen ging der Weggiser Gemeinderat an die Sache heran. Dieses Selbstvertrauen hat er in den letzten Tagen verloren.

Führt über viel Wald: Die Luftseilbahn Weggis-Kaltbad, die durch eine Gondelbahn ersetzt werden soll. Bild: Patrick Hürlimann (Weggis, 9. Februar 2020)

Denn es sieht so aus, als wäre die Gemeinde Weggis auf einem Irrweg. Sie wollte im Mai nächsten Jahres die Bevölkerung über die Teilrevision abstimmen lassen, die Pläne liegen derzeit öffentlich auf. Das detaillierte Projekt der Rigibahnen hingegen wird erst später vorliegen. Doch der Weg müsste genau umgekehrt sein: Zuerst braucht es ein Projekt, erst dann kann der Zonenplan angepasst werden. Das bestätigen auf Anfrage unserer Zeitung sowohl das Bundesamt für Umwelt (Bafu) wie auch Alexander Ruch, emeritierter ETH-Professor und Experte in Raumplanungsrecht.

Seilbahnkorridor könnte zu Präjudiz führen

Hintergrund ist unter anderem, dass die Seilbahn über Wald führt. Dieser ist mit dem Waldgesetz geschützt. Muss für Bau und Betrieb der Seilbahn Waldareal in Anspruch genommen werden, braucht es dafür eine Rodungsbewilligung. Eine solche kann nur erteilt werden, wenn ein konkretes Projekt vorliegt und dessen Einfluss auf den Wald bekannt ist. Eine Rodungsbewilligung wird im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens für den Bau der Seilbahn geprüft und allenfalls erteilt. Raumplanungsjurist Ruch erklärt das so: «Die umfassende Interessenabwägung zwischen Waldschutz und öffentlichen Interessen am Bau der Seilbahn wird im Rodungsverfahren vorgenommen; sie darf nicht durch ein vorausgegangenes Raumplanungsverfahren präjudiziert werden.» Auch das Bafu betont, dass eine Teilrevision des Zonenplans nicht zu einem Präjudiz führen dürfe.

In groben Zügen ist das Projekt für die neue Luftseilbahn Weggis-Kaltbad bekannt (im Bild die Bergstation). Bis im Sommer 2022 erstellen die Rigibahnen das detaillierte Projekt. Visualisierung: PD

Inzwischen sind die Umweltverbände aktiv geworden. Sie bereiten eine Einsprache vor, erklärt Urs Steiger, Präsident des Landschaftsschutzverbands Vierwaldstättersee. Es handle sich um eine koordinierte Einsprache einer Koalition von Verbänden. Steiger sagt: «Es liegt ein grundsätzliches Problem der Verfahrenskoordination vor, das die Gemeinde bisher nicht wahrhaben wollte.»

Gemeinderat wischte Bedenken vom Tisch

Tatsächlich wurde der Gemeinderat schon bei der öffentlichen Mitwirkung von Verbänden und einer Privatperson darauf hingewiesen, dass das Verfahren nicht korrekt sei. Das ist im Mitwirkungsbericht nachzulesen. Der Gemeinderat wischte die Bedenken vom Tisch. Es reiche, wenn von der zuständigen Behörde eine positive Stellungnahme zur Einzonung vorliege. Eine solche habe die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) abgegeben. «Ebenfalls haben die Abklärungen beim Bundesamt für Verkehr, beim Bundesamt für Umwelt und eine zweite kantonale Vorprüfung bestätigt, dass das Vorgehen in dieser Form richtig ist.»

Die Umweltverbände berufen sich unter anderem auf ein Bundesgerichtsurteil vom Januar. Dieses betraf ein Strassenbauprojekt im Kanton Schwyz. Hier sollte, ähnlich wie bei der Seilbahn in Weggis, der Verlauf im Nutzungsplan vermerkt werden, bevor die Auswirkungen auf den Wald überhaupt bekannt waren. Das Bundesgericht stellte fest: Das Vorgehen entspreche der alten Praxis vor Inkrafttreten des Waldgesetzes. «Damit wird die Interessenabwägung im nachfolgenden Rodungsbewilligungsverfahren präjudiziert.»

Im Fall des Schwyzer Strassenbauprojekts hiess das Bundesgericht die Beschwerde der Umweltverbände gut. Nun benutzen sie im Fall der Rigibahnen dieselben Argumente. Raumplanungsjurist Alexander Ruch kommt zu einem unmissverständlichen Schluss: «Ein Seilbahnkorridor kann nicht unabhängig vom Projekt ausgeschieden werden. Im vorliegenden Fall sind die Umweltverbände im Vorteil.»

Gemeinderat lässt sein Vorgehen rechtlich überprüfen

Muss nun die Gemeinde Weggis die Abstimmung über die Teilrevision des Zonenplans verschieben? Gemeinderat Baptist Lottenbach schliesst dies nicht aus. Mit dem erwähnten Bundesgerichtsurteil könnte sich die Ausgangslage geändert haben. Lottenbach sagt: «Wir klären nun rechtlich ab, ob die Verfahrensschritte angepasst werden müssen.»

Blick aus der geplanten neuen Gondelbahn. Visualisierung: PD

Lottenbach hofft, dass sich eine allfällige Verschiebung der Abstimmung nicht auf den Baustart für die neue Seilbahn auswirken würde. «Die Gemeinde sollte den Zeitplan nicht gefährden. Bremsend könnten eher allfällige Einsprachen gegen das Projekt sein.» Klar ist: Für die Rigibahnen drängt die Zeit. Die Konzession für die bestehende über 50-jährige Luftseilbahn können sie nächstes Jahr um maximal fünf weitere Jahre verlängern.

