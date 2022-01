Weggis Velofahrer stirbt bei Kollision mit abbiegendem Auto Ein Velofahrer ist auf der Kantonsstrasse in Weggis in ein nach links abbiegendes Auto geprallt. Der 31-jährige Radfahrer erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen. Aktualisiert 01.01.2022, 11.47 Uhr

Am Freitag, 31. Dezember, kurz nach 14 Uhr, war ein Auto von Vitznau her auf der Kantonsstrasse in Richtung Weggis unterwegs. Bei der Verzweigung Gotthardstrasse beabsichtigte der Autofahrer, nach links abzubiegen, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilte. Gleichzeitig fuhren zwei Velolenker auf der Kantonsstrasse Richtung Vitznau.