«Weihnachten in Luzern» findet trotz Corona statt Luzern darf sich auch dieses Jahr trotz Coronapandemie auf Weihnächtliches freuen. Zahlreiche Anlässe sollen stattfinden. 18.11.2020, 12.07 Uhr

(sma/rem) Die Pandemie hat viele weihnachtliche Veranstaltungen in der Stadt Luzern verunmöglicht. Ganz ohne Events muss man in der Adventszeit jedoch nicht auskommen, wie der Verein «Weihnachten in Luzern» mitteilt.