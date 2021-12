Weihnachten Mäuse vertreibende Weihnachtslieder und ein Hornschlittenunfall: Bekannte Luzernerinnen und Luzernern erzählen Festanekdoten Wenn man klein ist, umgibt Weihnachten einen ganz besonderen Zauber. Wir haben bekannte Luzernerinnen und Luzerner nach ihren lustigsten und einprägendsten Kindheitserinnerungen an das Weihnachtsfest und das Christkindli gefragt. Nicht alle sind besinnlich. Livia Fischer Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Der 24. Dezember markiert in den meisten Familien in der Schweiz den weihnachtlichen Höhepunkt – da wird zusammen fein gegessen, es werden Lieder gesungen und, weil Weihnachten als Fest der Liebe gilt, Geschenke ausgetauscht. Doch woher kommt das eigentlich?

Die erste belegte Weihnachtsfeier fand am 25. Dezember in Rom im Jahre 336 statt. Lange Zeit war aber Ostern das wichtigste religiöse Fest. Die Tradition, sich an Weihnachten zu beschenken, lässt sich zwar bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Doch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fand das Weihnachtsfest vor allem in den Kirchen und auf den Strassen etwa in Form von Weihnachtsmärkten statt. Erst um 1800 wurde es allmählich zu einem Familienanlass. Geld für einen Weihnachtsbaum hatten zu Beginn aber nur die Wohlhabenden. Auch die Bescherung sah da noch ganz anders aus. Erst im Biedermeier (Zeitspanne von 1815 bis 1848) wurde der Heilige Abend in erster Linie zum Beschenkfest für Kinder. Seit ungefähr 1840 erzählt man den Kindern ausserdem, dass das Christkind – oder in anderen Ländern auch der Weihnachtsmann – die Geschenke bringt.

Erinnerungen an das Christkind haben auch einige unserer befragten Luzernerinnen und Luzerner. Lesen Sie hier ihre weihnachtlichen Anekdoten:

Als ich ein Kind war, mussten wir Geschwister amigs in den Stall gehen und warten, während das Christkind die Geschenke ins Haus brachte. Darum roch ich stets nach Kuh beim Weihnachtslieder singen.

Am Weihnachtsabend bekam ich als Achtjähriger einen alten Hornschlitten geschenkt. Damals wohnten wir im Gebiet Rigi Chräbel. Dieser spezielle, für uns Kinder doch schwere Schlitten musste natürlich am nächsten Morgen gleich getestet werden. Also stampften meine Schwester, drei Kumpels aus der Nachbarschaft und ich durch den hohen Schnee den Berg hoch. Im dichten Nebel sausten wir – die Schwester und Kumpels vorne, ich hinten am Lenken – nichtssehend den steilen Hang hinunter. Nach kurzer Fahrt, gab es einen Knall und ich flog direkt in einen Baum hinein. Dieser war definitiv stärker als meine Stirn – ich landete beim Notarzt, meine Schwester und Kumpels blieben unverletzt. Die Naht an der Stirn ist noch heute zu sehen.

Mein Bruder und ich legten eine jeweils Wunschliste fürs Christkind alias Mami auf den Balkontisch. So konnte sie dann am Nachmittag des Heilig Abends alles wunderschön herrichten. Als wir den Baum mit dem Geschenken sahen, haben unsere Augen jedes Mal geleuchtet. Vor lauter Nervosität waren wir nicht einmal hungrig und konnten es kaum erwarten, bis die Bescherung dann endlich startete.

Als Kinder durften wir beim Grosi auf das Christkind warten. Plötzlich ertönte ein Glöcklein – das Christkind war da! Wir rannten die Treppe hoch, fanden aber nur noch die geöffnete Balkontüre vor und das Christkind war leider (wie jedes Jahr) schon wieder weg.

Kurz vor Weihnachten war jeweils über Nacht unsere Stubentüre verschlossen, damit das Christkind ungestört die Geschenke vorbeibringen konnte. Gwundrig schauten wir Kinder durch das geheimnisvolle Schlüsselloch. Ab und zu sahen wir etwas Engelhaftes vorbeifliegen ...

Meine Eltern schickten uns Kinder immer zum Spielen ins Zimmer, während sie den Christbaum schmückten. Plötzlich hörten wir ein Klingeln und rannten in die Stube. Das Christkind war aber bereits weg, wir sahen nur noch, wie das Fenster offen stand und es wahrscheinlich schon wieder bei den nächsten Kindern war. Die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen; immerhin lagen die tolle Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.

«Warten ist keine Option», dachte ich mir schon damals und stellte zwei Wochen vor Weihnachten einen Plätzchenteller für das Christkind neben mein Bett. Am nächsten Morgen lag ein Brief mit goldener Schrift auf dem leeren Teller: «Danke für die Wegzehrung – Weihnachten komme ich wieder!»

Das Weihnachtsfest war in unserer Grossfamilie stets eine ungetrübte Freude – allerdings erst, nachdem ich mit der Geige ein paar Mäuse vertreibende Weihnachtslieder vorgetragen hatte.

Géraldine Ruckstuhl, Siebenkämpferin

Als wir klein waren haben wir uns immer gefragt, wo das Christkindli die Geschenke versteckt. Das hat dazu geführt, dass wir das komplette Haus durchsucht haben. Herausgefunden haben wir es bis heute nicht.

