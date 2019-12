23. Adventsfenster: Weihnächtliche Stimmung auf Eis Viele Familien feiern in Hochdorf Christmas on Ice. Auch der Samichlaus zeigt sein Können auf den Kufen. Stephan Santschi 23.12.2019, 03.00 Uhr

Um die Töggeli herum soll es gehen: Kinder auf dem Eisfeld der Eishalle Hochdorf. Pius Amrein

Christmas on Ice. Der Anlass hat mittlerweile einen fixen Termin in der Agenda des Hockeyclubs Seetal. Seit rund zehn Jahren erhalten die Besucher jeweils am Sonntag vor Weihnachten Gratiseintritt im Sportzentrum Südi in Hochdorf. Jung und Alt drehen dann auf dem Eis zu weihnächtlicher Musik ihre Runden.