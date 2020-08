Weihnachtsmärkte in Willisau und Zofingen abgesagt Die beiden Weihnachtsmärkte in Willisau und Zofingen fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Eine Version «light» kommt für die beiden Organisationskomitees nicht in Frage. 31.08.2020, 11.16 Uhr

Blick auf den Weihnachtsmarkt in Willisau. Bild: Philipp Schmidli (8. Dezember 2020)

(rem) Die Weihnachtsmärkte in Willisau und Zofingen finden in diesem Jahr nicht statt. Das teilen die beiden Organisationskomitees mit. Es sei alles darangesetzt worden, die Weihnachtsmärkte durchführen zu können, doch wegen der Entwicklung des Coronavirus und den strengen Schutzmassnahmen sind die beiden OKs zum Schluss gekommen, dass der Marktbetrieb in der gewohnten Form nicht durchgeführt werden kann. Eine Version «light» – ohne Verpflegungsstände und ohne Rahmenprogramm – stelle für die beiden Oks keine befriedigende Alternative dar, da die einmalige Ambiance dieser beiden Anlässe verloren ginge. Weiter heisst es: «Eine Veränderung der Situation bis im Oktober ist nicht absehbar – ein schneller Entscheid bereits heute soll helfen, unnötige Kosten zu verhindern.»

Den Organisationskomitees ist es ein grosses Anliegen, dass im nächsten Jahr wieder Weihnachtsmärkte in der beliebten, traditionellen Form stattfinden können. Der Weihnachtmarkt in Willisau lockt jährlich rund 20'000 Besucher an, jener in Zofingen 40'000 Besucher.

Impressionen des Weihnachtsmarktes 2009:

So erlebten Leser den Weihnachtsmarkt 2019:

