Weihnachtsshopping Staus vor Luzerner Läden – so können Kunden die Warteschlange umgehen Die verschärften Coronamassnahmen führten dazu, dass am Samstag die Wartezeiten vor den Einkaufsgeschäften länger wurden. Gefragt ist Geduld - oder aber Shopping etwa am Vormittag. Hugo Bischof, Roman Hodel und Simon Mathis 15.12.2020, 05.00 Uhr

Die verschärften Coronamassnahmen für die Einkaufsläden – mehr Quadratmeter Fläche pro Kunde, Verbot des Sonntagsverkaufs – haben notgedrungen Auswirkungen auf den Detailhandel. «Bitte haben Sie einen Moment Geduld, die maximale Anzahl Besucher ist erreicht.»

Wer am Samstagnachmittag die Alnatura-Filiale in der Luzerner Altstadt besucht hat, ist mit diesem Satz wohl bestens vertraut. Der Screen am Eingang des Ladens wiederholte diese Worte unablässig, begleitet von einem recht penetranten Warnsignal. Eine Mitarbeiterin des Ladens eilte herbei und beschwichtigte freundlich die Kunden, die draussen anstanden; es sei nicht so schlimm, wie es töne, man müsse nur kurz warten, gleich gehe es weiter.

Nicht nur vor dem Alnatura-Laden war Geduld gefragt, auch im Globus an der Pilatusstrasse. Zeitweise reichte die Warteschlange Richtung Delicatessa-Abteilung quer durch das ganze Erdgeschoss, wie ein Augenschein vor Ort zeigte. Ein Angestellter des Sicherheitsdienstes achtete bei der Rolltreppe, dass die Höchstanzahl Kundinnen und Kunden im Untergeschoss nicht überschritten wird. «Die Klientel hat sich dieses Jahr etwas verschoben - sehr viel mehr Leute wollten am Samstag in die Delicatessa, dafür war der Andrang etwa im Fashionbereich weniger gross», sagt Globus-Mediensprecherin Franziska Gämperle.

Man habe extra mehr Sicherheitspersonal aufgeboten, um die Kundenströme zu lenken. Insgesamt seien aber am Samstag im Globus weniger Kunden unterwegs gewesen als an einem Adventssamstag in den Vorjahren. Viele seien wohl nach den neuesten Einschränkungen des Bundes verunsichert.

Passanten auf der Hertensteinstrasse in der Altstadt von Luzern. Symbolbild: Pius Amrein (Luzern, 29. Oktober 2020)

«Es gab am Samstag teilweise Staus vor den Läden», bestätigt Josef Williner, Präsident der City Vereinigung Luzern:

«Gemäss Rücksprache mit einigen Geschäften haben sich die Kundinnen und Kunden aber verständnisvoll und vorbildlich verhalten.»

Durch die Annullation der Sonntagsverkäufe würden sich die Kundenfrequenzen logischerweise auf die restlichen Tage verteilen, sagt Williner. Und: «Es ist nachvollziehbar, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten vor allem auf dem Samstag ausweichen.» Zudem erschwerten die am 9. Dezember vom Bundesrat erlassenen Quadratmeterbeschränkungen pro Person die Situation zusätzlich.

Williner windet den Ladeninhabern und den Verkäuferinnen und Verkäufern ein grosses Kränzchen: «Sie reagieren mit grossem Verantwortungsbewusstsein und geben ihr Bestes. Sie respektieren die angeordneten Massnahmen.» Für Williner ist klar:

«Die Gesundheit von uns allen hat höchste Priorität. Es gilt, einen erneuten Lockdown zu verhindern, dies wäre das schlimmste Szenario.»

Er habe im Übrigen von vielen Leuten die Rückmeldung erhalten, dass sie in dieser schwierigen Zeit das lokale Gewerbe unterstützen wollen und bewusst weiterhin vor Ort und nicht online einkaufen: «Gerade in dieser schwierigen Zeit ist Schenken und anderen eine Freude zu bereiten ein echtes Bedürfnis.»

Genügend Platz zum Zirkulieren im Emmen Center

«Gut besucht» war laut Direktor Roland Jungo am Samstag auch das Emmen Center. Jedoch nicht stärker als an Vorweihnachtssamstagen im Vorjahr – trotz abgesagtem Sonntagsverkauf. Er sagt: «Optisch mag es sein, dass die Besucherinnen und Besucher das Gefühl haben, dass mehr Leute anwesend sind, da es vor einzelnen Geschäften zu Warteschlangen kommen kann.» Letzteres liege an der vom Bund verordneten Platzbeschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde.

Jungo betont, dass das Emmen Center die Organisation «strikte nach den Anweisungen der behördlichen Verordnungen» richte. Beispielsweise seien Warteschlangen mit Bodenmarkierungen und Absperrbändern so organisiert, dass der Kundenfluss nicht gestört werde. «Weiter haben wir die Flächen in der Mall frei gemacht, damit genügend Platz zum Zirkulieren vorhanden ist», so Jungo. Schliesslich habe man das Sicherheitspersonal aufgestockt. Er empfiehlt, für Einkäufe Randzeiten wie etwa den Vormittag einzusetzen:

«Und kommen Sie nicht in Gruppen oder mit der ganzen Familie, wenn dies nicht unbedingt notwendig ist.»