Weil der Kanton Luzern später mahnt: Noch sind nicht so viele Steuererklärungen eingegangen wie in den Vorjahren Statt Ende April hat der Kanton Luzern dieses Jahr Ende Juni erste Mahnungen zur Einreichung der Steuererklärung verschickt. Entsprechend ist der Rücklauf im Vorjahresvergleich tiefer. Alexander von Däniken 02.08.2020, 14.00 Uhr

Die Luzerner Steuerzahler erhalten dieses Jahr für das Einreichen der Steuererklärung mehr Zeit. Viele nutzen das auch. Pius Amrein (23. Februar 2019)

Der Kanton Luzern hat per Ende Juni erst rund 150'000 Steuererklärungen von natürlichen Personen erhalten. Das entspricht 64 Prozent aller Steuererklärungen. Im Schnitt der vergangenen Jahre waren es per Ende Juni jeweils rund 163'000 Steuererklärungen, was 70 Prozent entspricht. Das verlautet das kantonale Finanzdepartement auf Anfrage.