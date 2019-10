Nach Werkleitungserneuerungen im Frühling wurde der Boden nicht korrekt zugepflastert - zu gross sind die farblichen Unterschiede. Deshalb muss jetzt in der Luzerner Altstadt nachgebessert werden, und zwar auf Kosten des Bauunternehmers.

Weil die Farbe nicht stimmt: Stadtluzerner Pflastersteine werden ausgewechselt Nach Werkleitungserneuerungen im Frühling wurde der Boden nicht korrekt zugepflastert - zu gross sind die farblichen Unterschiede. Deshalb muss jetzt in der Luzerner Altstadt nachgebessert werden, und zwar auf Kosten des Bauunternehmers. Emanuel Schüpfer

In der Luzerner Altstadt werden derzeit die Pflastersteine ausgewechselt. Hier im Bild die Baustelle in der Mariahilfgasse. (Leserbild: Richard Moeri, 9. Oktober 2019)

Baufachleute haben in der Luzerner Altstadt damit begonnen, Pflastersteine zu entfernen und neue einzusetzen. Die Arbeiten sorgen bei Anwohnern für Kopfschütteln – wohl auch deshalb, weil erst im Frühling dieses Jahres am selben Ort Werkleitungsarbeiten abgeschlossen wurden. Die damals wiederhergestellte Pflästerung wird nun also erneut aufgerissen, laut einem Leser weil die neu verlegten Steine farblich nicht mit den bisherigen übereinstimmen.



Teil der Kosten übernimmt Bauunternehmen

Diese Begründung ist richtig, wie eine Nachfrage beim Tiefbauamt der Stadt Luzern ergab. «Leider wurden die Arbeiten nicht unseren Auflagen gemäss ausgeführt», sagt Urs Stalder, Fachbearbeiter Werterhalt des Tiefbauamts. Unter anderem hätten erhebliche Farbunterschiede zwischen der bestehenden und der neuen Pflästerung bestanden. Nachdem das Tiefbauamt den zuständigen Bauunternehmer mit den Farbunterschieden konfrontiert hatte, bot dieser an, die fehlbaren Steine auf dem instand gestellten Werkleitungsgraben auf eigene Kosten zu ersetzen.



Daraufhin habe sich das Tiefbauamt entschlossen, auch die Flächen neben dem Graben zu erneuern, damit die Pflästerung auf der ganzen Gassenbreite ein optisch einheitliches Bild ergibt. «Zugleich kann der alte Untergrund mit Sickerbeton verstärkt werden, um die Tragfähigkeit zu verbessern», so Stalder weiter. Dies kostet die Stadt Luzern 70'000 Franken und wird mit Geldern aus dem Spezialfonds Grabenaufbruch finanziert. Die ausgebauten Pflastersteine werden gebrochen, als Rohmaterial wiederverwendet und mit neuen Steinen aus dem italienischen Südtirol ersetzt.

Verkehr eingeschränkt

Anwohnerinnen und Anwohner wurden von der Stadt bereits im September über die baulichen Eingriffe informiert. Insgesamt dauern die Bauarbeiten gut einen Monat.

Wann wird wo gebaut?

In der Weggisgasse: 7. bis 25. Oktober in zwei Etappen

In der Mariahilfgasse: 28. Oktober bis 15. November

Am Falkenplatz: 14. Oktober und dem 18. November

Die Mariahilfgasse im Abschnitt Grabenstrasse bis Weggisgasse ist während der gesamten Bauzeit für den Verkehr gesperrt. Auch die Weggisgasse ist für die Durchfahrt vom Mühlenplatz bis Falkenplatz vom 07.10. bis 24.10. werktags jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr gesperrt. Fussgänger können die betroffenen Abschnitte während der Bauarbeiten jedoch weiterhin passieren.