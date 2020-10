Eine Absolventin der Hochschule Luzern erklärt, warum miteinander reden so wichtig ist – gerade auch bei polarisierenden Themen, wenn die Meinungen auseinanderklaffen Themen wie die Klimadebatte erhitzen die Gemüter, sorgen für Streit. Trotzdem braucht’s den Austausch, sagt Nicole Bauer. Die 36-Jährige hat diesen Sommer den Bachelor Soziokulturelle Animation an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Livia Fischer 03.10.2020, 05.00 Uhr

Nicole Bauer verbindet mit dem Gletschergarten in Luzern etwas ganz Besonders. Bild: Dominik Wunderli (30. September 2020)

«Um 10 Uhr beim Gletschergarten beim Löwendenkmal?», schlug Nicole Bauer vor, als es um den Treffpunkt für das Gespräch ging. Der Ort hat für sie eine besondere Bedeutung, wie sich noch herausstellen wird. Die 36-Jährige hat diesen Sommer das Bachelorstudium an der Hochschule Luzern Departement Soziales mit Schwerpunkt Soziokulturelle Animation abgeschlossen. «Viele haben keine Ahnung, was das ist», sagt Bauer lachend und erklärt:

«Das primäre Ziel von uns soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren ist es, die gesellschaftliche Kohäsion zu fördern. Das ist der Zement, der eine Gesellschaft zusammenhält.»

Um diesen Zusammenhalt geht es auch in ihrer Bachelorarbeit. Weil deren wissenschaftlicher Titel für Laien auch recht kompliziert tönt, gleich schon die Übersetzung: Bauer hat am Beispiel der Klimadiskussion untersucht, welche Relevanz der Dialog in unserer Gesellschaft hat, um sozialen Zusammenhalt zu stiften und Vorurteile zwischen unterschiedlichen politischen Lagern abzubauen.

Von Familienstreits und zerbrochenen Freundschaften

Die kurze Antwort darauf: Der Dialog ist wichtig. Sehr wichtig. Auch wenn Bauer Verständnis dafür hat, wenn etwa Mitglieder der Klimajugend den Austausch mit Klimaskeptikern verweigern oder andersrum, warnt sie: «Findet kein Dialog statt, treibt das einen immer grösseren Keil in unsere Gesellschaft.» Das sei übrigens bei allen polarisierenden Themen so, also etwa auch bei der aktuellen Coronadebatte oder bei der kürzlich geführten «Mohrenkopf»-Diskussion.

Dass dieser Dialog in einer förderlichen Form stattfindet, ist allerdings nicht ganz so einfach. «Wir wurden so sozialisiert, dass es bei Debatten immer darum geht, recht zu haben und zu gewinnen.» So hat sich dann auch Bauers Eindruck, dass wir in der Schweiz eine «sehr vergiftete Debattenkultur pflegen», bei ihrer Recherche rasch bestätigt. «Vor allem in den sozialen Medien gibt es so viel Hetze, Degradierungen und Hass – weil man alles anonym schreiben kann und der persönliche Bezug zu einem anderen Menschen fehlt.»

Eine klare Meinung haben, aber keine Überzeugungsarbeit leisten

Bauer, die in der Stadt Luzern wohnt, schildert aber auch einige Beobachtungen aus ihrem Umfeld:

«Einige Freunde von mir wohnten in einer grossen WG. Weil sie in Umweltfragen komplett anderer Meinung waren, fingen sie irgendwann an, einander zu beleidigen, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Der Streit ging so weit, dass sie die WG aufgelöst haben.»

Auch innerhalb von Familien werde immer wieder über Fragen wie «Was darf mit gutem Gewissen gegessen werden?» und «Ist Fliegen vertretbar?» gestritten. Eine ihrer persönlichen Erfahrungen: «Ich sass mit alten Freundinnen in einem Café und wir hatten ganz unterschiedliche Ansichten, was die Klimadebatte betrifft. Da fragte ich mich, wie es möglich ist, Freundschaften unter Menschen, die so unterschiedlicher Meinung sind, aufrechtzuhalten und wie der Dialog dann stattfinden muss.»

Nun hat sie eine Antwort darauf gefunden. Das Wichtigste: Ziel einer Diskussion sollte es niemals sein, jemanden von seiner Ansicht zu überzeugen. «Überzeugen – das ist ohnehin ein ganz schlechtes Wort», sagt die angehende Jugendarbeiterin und ergänzt:

«Seine Meinung kundzutun ist ganz wichtig. Aber man muss auch andere Meinungen, die komplett von der eigenen abweichen, aushalten können.»

Die vergiftete Debattenkultur, wie Nicole Bauer sie nennt, stimmt die HSLU-Absolventin nachdenklich. Bild. Dominik Wunderli (Luzern, 30. September 2020)

Wenn diese fremde Personen äussern, sei das vielleicht noch einfach. Wenn es die Mutter oder die eigene Schwester ist, falle es schon schwieriger. «Meist bringt man füreinander aber schon Verständnis auf, wenn man seine Gedanken erklärt.» Gerade auch bei der Klimadebatte, die oftmals – ihrer Meinung nach zu Unrecht – als Generationenkonflikt dargestellt werde, finde nach einem ausführlichen Gespräch oftmals eine Annäherung statt. Auch generationenübergreifend.

Ein Klimawandel der etwas anderen Art

Zwar bezeichnet sich Bauer als einen «sehr wertneutralen» Menschen, der nicht schnell verurteilt und viel beobachtet. Doch auch sie hat sich die Dialogfähigkeit erst aneignen müssen. Sie ist sich sicher, dass das jede und jeder kann. Darum ihr Tipp: Das Gespräch mit Andersdenkenden zu suchen – ohne dabei die eigene Wahrheit in den Vordergrund zu stellen oder die andere Person pauschal abzuwerten.

«Hört einfach mal zu. Jeder Mensch will gehört werden. Passiert das nicht, entwickeln sich oft radikale Ansichten.»

Findet der Dialog hingegen statt, werde das stereotypische Denken hinterfragt und Vorurteile abgebaut. «Ich wünsche mir, dass in unserer Debattenkultur ein Klimawandel stattfindet. Nicht so einen, den die meisten jetzt vermutlich vor Augen haben – und mit dem ich zum Beispiel den Gletschergarten in Verbindung bringe –, sondern im übertragenen Sinn. Vom giftigen Klima zu einem Gesprächsklima, das keinen Platz für Beleidigungen bietet und das die Lösungsfindung fördert.» Darum also der Treffpunkt.