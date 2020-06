Weil seine 35 Kühe nach Wasser lechzten: Luzerner zapfte beim Bach 9200 Liter ab – und kassierte dafür einen Strafbefehl

Rettungsaktionen für mehrere tausend Luzerner Bachforellen

In den Luzerner Fliessgewässern fehlt für die Fische zunehmend das Wasser. Allein am Mittwoch mussten 700 bis 800 Bachforellen aus austrocknenden Bächen gefischt und umgesiedelt werden, so am Zollbach in Schenkon und im Ballenbach in Escholzmatt.