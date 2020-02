Weil Vorgaben des Bundes fehlen: Stadt Kriens bewilligt keine 5G-Antennen mehr

Nicht alle 5G-Sendemasten sind adaptive Antennen

Die neuen adaptiven Antennen übertragen Informationen gezielt an einzelne Nutzer. Die Strahlen gehen also punktuell dorthin, wo sich das entsprechende Endgerät befindet. Gemäss Bundesamt für Kommunikation (Bakom) resultiert so eine optimale Übertragungsrate. In alle anderen Richtungen ist die Strahlung schwach – im Gegensatz zu den herkömmlichen Antennen, welche ihre Strahlen in alle Richtungen flächendeckend aussenden.

Wichtig ist, zwischen 5G-Antennen und adaptiven Antennen zu unterscheiden. Viele 3G-Antennen wurden nämlich in den vergangenen Monaten von der Swisscom zu 5G-Antennen umgenutzt. Die Leistungen dieser umgenutzten Sendemasten ist nicht vergleichbar mit denjenigen von adaptiven Antennen und als schwächer einzuordnen. (stp)