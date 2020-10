Wein des Surseer Guts Mariazell gehört zu den besten der Schweiz Zum zweiten Mal in Folge konnte der Wein «‹J› Muscat sec 2019» des Weinguts Mariazell in Sursee die Kategorie «weisse Assemblagen» gewinnen. 29.10.2020, 16.28 Uhr

Wie schon 2016: Beat Felder auf dem Weingut Mariazell.



Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 18. Oktober 2016)

(pjm) «‹J› Muscat sec 2019» heisst der Wein, mit dem der Surseer Winzer Beat Felder am Grand Prix du Vin Suisse die Kategorie «weisse Assemblagen» gewann. Bereits letztes Jahr wurde der Wein in dieser Kategorie von den Juroren zum Sieger gekürt. Bei Felder, der seit 33 Jahren als Rebbaukommissar der Weinregion Luzern/Zentralschweiz tätig und Winzer im Nebenerwerb ist, war die Freude gross: «Die Freude ist riesig. Dass mein Wein die Walliser in den Schatten stellt erstaunt mich sehr».

«‹J› Muscat sec 2019» vom Weingut Mariazell. Bild: PD

Bis zum Sieg war es jedoch ein weiter Weg, der auf den 90 Aren des Weinguts Mariazell seinen Anfang fand und im August in Sierre im Kanton Wallis seinen vorzeitigen Höhepunkt fand. Denn dort wurde der Innerschweizer Wein in mitten von 3071 Weinen aus 513 Kellern zusammen mit fünf weiteren für den Preis in der Kategorie «weisse Assemblagen» nominiert. Die Finalrunde fand letztlich Anfang September statt, wo der «‹J› Muscat Sec 2019» die international besetzte Jury endgültig überzeugte.

Kanton Wallis bei Weinen immer noch der Platzhirsch

Trotz des Aufstrebenden Weinguts Mariazell konnten die Walliser Weine ihrer Favoritenrolle gerecht werden. So gingen alle Spezialpreise ins Wallis, beispielsweise nach Chamoson zum Weingut des Jahres Cave St-Pierre.