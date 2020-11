Fragen & Antworten Weinhalde-Einzonung in Kriens – das müssen Sie über die Vorlage wissen Am 29. November stimmen die Krienserinnen und Krienser über die Einzonung des Areals Weinhalde am Sonnenberghang ab. Damit soll ein Bauprojekt ermöglicht werden. Stefan Dähler 17.11.2020, 05.00 Uhr

Worum geht es bei der Abstimmung?

Das derzeit brach liegende Areal Weinhalde liegt grösstenteils in der Zone «übriges Gemeindegebiet B». Es handelt sich nicht um Landwirtschaftsland, es gelten dort aber die Bestimmungen der Landwirtschaftszone. Das Areal soll nun eingezont und in eine Wohnzone umgewandelt werden, damit ein Bauprojekt realisiert werden kann. Abgestimmt wird konkret über den Bebauungsplan, eine Teilzonenplanänderung und den Erschliessungsrichtplan.

Was ist auf dem Areal geplant?

45 Eigentumswohnungen im Minergie-A-Eco-Standard, verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser. Die Wohnungen sollen 2,5 bis 6,5 Zimmer aufweisen. Gerechnet wird mit durchschnittlich 2,3 Personen pro Wohnung und damit insgesamt rund 108 Bewohnern. Pro Wohnung sind gemäss Projektentwickler 1,16 bis 1,48 Parkplätze vorgesehen, die genaue Zahl steht noch nicht fest. Im Aussenraum sind Spiel- und Freizeitflächen geplant. Bei den Grundeigentümern handelt es sich um die Familie Geisseler-Bieri, die früher dort eine Gärtnerei betrieben hat. Entwickelt wird das Projekt von der Werner Baumgartner & Partner AG. Gestaltet werden sollen die Gebäude von der Buan Architekten GmbH, Emmenbrücke.

Wie gross ist das Areal?

Das gesamte Areal Weinhalde ist knapp 12'000 Quadratmeter gross. Davon würden 10'280 Quadratmeter, die heute als übriges Gebiet gelten, eingezont. Ein 1707 Quadratmeter grosses Teilgrundstück, auf dem sich die ehemaligen Gärtereibauten befinden, befindet sich bereits in einer Bauzone und würde umgezont.

Wer sind Befürworter und Gegner der Vorlage?

Der Stadtrat sowie der Einwohnerrat befürworten das Geschäft. SVP, FDP, SP und CVP stimmten dafür. Dagegen sind Grüne und GLP. Dem Referendumskomitee gehören zudem einzelne Anwohner des Areals sowie ein ehemaliger SVP-Einwohnerrat an.

Wie argumentieren die Befürworter?

Mit der Überbauung werde eine Baulücke innerhalb des Siedlungsgebiets geschlossen. Das Land liege derzeit brach und könne nicht sinnvoll genutzt werden. Ausserdem wäre ein Ja zur Vorlage ein «Akt der Fairness», wie der Stadtrat in der Abstimmungsbotschaft schreibt. Denn bereits bei der Gesamtrevision der Ortsplanung im Jahr 2013 sei den Grundeigentümern eine Einzonung in Aussicht gestellt worden. Diese wurde aber nicht vollzogen, weil die Erschliessung nicht geklärt war. Inzwischen ist dies der Fall. Die Grundeigentümer haben zudem die Auflagen der Stadt, etwa die Durchführung eines Wettbewerbs zur Qualitätssicherung, erfüllt. Damit haben sie ein hohes Investitionsrisiko auf sich genommen. Weiter soll, etwa dank höherer Steuereinnahmen, auch die Stadt profitieren, was in der aktuellen Finanzlage bitter nötig wäre.

Was sagen die Gegner?

In Kriens werde derzeit zu viel gebaut. Bevor weiteres Land eingezont wird, müsse die Stadt das bisherige Wachstum verdauen. Künftige Generationen sollten auch noch Spielraum bei der Städteplanung haben. Die Gegner kritisieren zudem die aus ihrer Sicht zu hohe Parkplatzzahl. Geplant sind maximal 1,5 pro Wohnung. Das sorge «für ein übermässiges Zusatz-Verkehrsaufkommen», schreibt das Referendumskomitee auf seiner Website. Weiter muss für die Erschliessung ein 133 Quadratmeter grosses Waldstück gerodet werden. Der Mittelhustobel-Wald werde so quasi zweigeteilt, was dessen Schutzfunktion bei Hangrutschen und Erosion schwäche. Die Gegner erwarten keinen positiven Effekt auf die Stadtfinanzen, da das bisherige Wachstum sich bisher auch nicht ausbezahlt habe.

Ist eine Einzonung trotz der angenommenen Initiative für ein Einzonungsmoratorium möglich?

Gemäss Stadtrat Ja, denn der Einwohnerrat habe die Einzonung Weinhalde beschlossen, bevor das Moratorium angenommen wurde. Das Referendumskomitee bezweifelt zwar, dass diese Argumentation einer rechtlichen Prüfung standhalten würde. Es verzichtet gemäss Komiteemitglied Bruno Bienz aber auf eine Beschwerde. Das Stimmvolk soll entscheiden.

Wäre wegen der Überbauung zusätzlicher Schulraum nötig?

Laut Stadtrat ist dies gemäss heutigem Kenntnisstand nicht der Fall. Die Schulraumplanung zeige auf, dass mit der bestehenden Infrastruktur das Wachstum abgedeckt werden kann, schreibt Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP) auf Anfrage. Welches Schulhaus die Weinhalde-Kinder besuchen würden, sei noch unklar. Denkbar seien das Gabeldingen, das Zentrum oder das Feldmühle.

Was hat es mit der Waldrodung auf sich?

Durch den Bau einer Erschliessungsstrasse zum Oberhusrain müssten 133 Quadratmeter Wald gerodet werden. Im Gegenzug ist innerhalb des Weinhalde-Areals eine Ersatzaufforstung geplant. Waldrodungen sind grundsätzlich nicht zulässig, es gibt aber Ausnahmen. Gemäss Stadtrat hat der Kanton Luzern für die Weinhalde eine Rodungsbewilligung in Aussicht gestellt. Denn andere Erschliessungsvarianten hätten einen noch grösseren Einschnitt in die Landschaft zur Folge.

Was sagen die Umweltverbände zum Projekt?

Birdlife, Pro Natura und WWF schrieben 2019 in einer Stellungnahme im Rahmen der Mitwirkung zum Bebauungsplan, dass sie die Schliessung dieser Baulücke im Sinne einer verdichteten Siedlungsentwicklung «grundsätzlich begrüssen». In einer kürzlich verschickten Mitteilung schrieben die Verbände jedoch, dass das nicht heisse, dass sie sich für das Projekt aussprechen. Es sei nicht ihre Aufgabe, sich aktiv für ein Bauprojekt einzusetzen. Man sei aber auch nicht dagegen, dass die Weinhalde überbaut werde, sofern Auflagen erfüllt werden.