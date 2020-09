Noch eine Biokette will nach Luzern – und bringt bestehende Läden in Bedrängnis Nach Alnatura plant mit L'Ultimo Bacio/Mezzogiorno eine weitere Kette einen Laden in Luzern. Im Visier: Neustadt oder Bruchquartier. Die bestehenden Geschäfte reagieren mit gemischten Gefühlen. Roman Hodel 30.09.2020, 18.41 Uhr

Ein Laden, «wo sich vom Hippie bis zur Bankerin alle wohlfühlen», mit einem Sortiment «von Kleinproduzent*innen und sympathischen Manufakturen», und das «am liebsten im Bruchquartier oder in der Neustadt»: Mit diesen Worten ist Katharina Nüssli in einem Inserat auf Partnersuche zur Eröffnung eines Bio- und Quartierladens. Sie sagt:

«Luzern hat diesbezüglich grosses Potenzial, vor allem in diesen innenstädtischen Quartieren stellen wir eine Unterversorgung fest.»

Nüssli kennt den Biomarkt durch ihre frühere Tätigkeit beim Grosshändler Bio Partner Schweiz AG bestens. Seit gut einem Jahr ist sie für die Expansion des Zürcher Bio- und Quartierladens L'Ultimo Bacio zuständig. Dieser zählt mittlerweile sechs Geschäfte, wovon drei im Franchising-System betrieben werden. Weitere drei Geschäfte – inklusive Luzern – sind in Planung. Diese wird Nüssli ebenfalls im Franchising-System, aber mit der eigenen Firma Mezzogiorno aufbauen. In Luzern habe sie erste Gespräche mit Interessenten geführt, ein konkreter Standort sei aber noch nicht gefunden. Im Idealfall startet das Geschäft nächstes Jahr. Sie kann sich auch eine Kooperation mit einem bestehenden Laden vorstellen.

Sicher nicht dafür in Frage kommt das Gänterli im Bruchquartier, der wohl älteste Bioladen der Stadt, eröffnet 1979. Inhaber András Tomasz (im Bild) sagt:

«Ich will unabhängig bleiben.»

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30. September 2020)

Welche Auswirkungen ein weiterer Konkurrent auf sein Geschäft hätte, sei schwierig abzuschätzen – nur so viel: «Als die Luna Drogerie an den Pilatusplatz wechselte, haben wir das schon gespürt. Ihr Lokal liegt zentraler als unseres.» Zwar verfüge das Gänterli über ein grosses Sortiment speziell auch an Frischprodukten...

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30. September 2020)

...und über eine treue Stammkundschaft. «Doch die Umsätze der klassischen Bioläden sind tendenziell rückläufig.» Dabei boomt Bio. Gemäss neusten Zahlen des Bundes gaben Konsumenten 2019 über drei Milliarden Franken für Biolebensmittel aus. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor waren es noch gut zwei Milliarden. «Nur, davon profitieren primär die Grossverteiler, die ihr Biosortiment laufend ausbauen», sagt Tomasz und prophezeit deshalb:

«Für einen neuen Bioladen dürfte es nicht einfach werden.»

Denn Luzern ist kein Bio-Entwicklungsgebiet. Mehrere Läden buhlen bereits um Kunden. 2019 sind mit dem Alnatura-Biosupermarkt an der Hertensteinstrasse und dem «Fein.Fair» in der Himmelrichüberbauung gleich zwei neue Anbieter hinzugekommen. Letzteres ist eine Kombination aus kleinem Laden und Café:

Bild: Roman Hodel (30. September 2020)

«Ein zusätzliches Biogeschäft wäre schon eine Konkurrenz mehr – und wenn, dann bloss nicht gerade um die Ecke», sagt Betreiberin Brigitte Haefeli. Sie hat ihren Betrieb erst vor gut einem Jahr eröffnet und ist mit dem Umsatz zufrieden. «Das Konzept funktioniert, doch beim Sortiment musste ich Anpassungen vornehmen.» So verkaufe sie jetzt auch eine grössere Auswahl an Gewürzen und an diversen veganen Produkten, Gemüsebratlinge zum Beispiel. «Grundsätzlich ist es ja gut, wenn immer mehr Bioläden entstehen, gerade auch für die Produzenten», sagt Haefeli.

Entsprechend optimistisch ist Katharina Nüssli: «Mit lokal verankerten Betreibern und unserer besonderen Ladenatmosphäre werden wir punkten.» Mit letzterer meint sie, dass die Läden von der Einrichtung her eher an ein Delikatessengeschäft erinnern als an ein Reformhaus. Dazu passt das Motto von L'Ultimo Bacio gemäss Website: «Bio ist für uns nicht Religion, sondern vielmehr Selbstverständlichkeit, aber immer lust- und geschmackvoll.» Die Produkte stammen von über 70 Lieferanten, viele aus der Region. Nüssli:

«Das unterscheidet uns insbesondere von grossen Bioketten wie Alnatura.»

Obwohl: Alnatura öffne den Markt für mehr Biokonsumenten und das sei eine gute Entwicklung. Dass Nüssli die grossen Namen nicht fürchtet, zeigt folgendes Beispiel: Nur 300 Meter von einer ihrer künftigen Mezzogiorno-Filialen entfernt – die Stadt möchte sie nicht nennen –, ist auch ein Alnatura-Supermarkt geplant. Sie sagt: «Wir stellen uns dem Wettbewerb, weil wir anders sind.»

Hier gibt's in der Stadt Luzern eine grosse Auswahl an Bioprodukten:

Müller Vital-Shop, Weinmarkt 1

Alnatura Biosupermarkt, Hertensteinstrasse 40

Bioshop Viktoria, Pilatusstrasse 19

Luna Naturdrogerie, Pilatusstrasse 41

Gänterli, Vonmattstrasse 50

Fein.Fair, Bundesstrasse 14

Quai4-Markt, Alpenquai 4

Quai4-Markt, Baselstrasse 66

Uelihof-Bio-Metzgerei, Moosmattstrasse 17

Zudem führen Grossverteiler, Warenhäuser, Apotheken und Drogerien in den entsprechenden Abteilungen Bioprodukte und auf dem Wochenmarkt sind ebenfalls mehrere Anbieter mit Bioprodukten präsent.