Welt Weihnachten, fern der Heimat: Vier Betroffene erzählen, wie sie das Fest der Liebe dieses Jahr ohne ihre Familien feiern Wegen Corona für einmal nicht zu den Liebsten in die Heimat fliegen, sondern die Feiertage in Luzern verbringen: Wie fühlt sich das an? Unsere Autorin Natalie Ehrenzweig sprach mit vier Betroffenen. Sie machen das Beste aus der Situation – je auf ihre eigene Weise.

Natalie Ehrenzweig 14.12.2020, 05.00 Uhr

Weihnachten 2019: Vanessa Sakalidis beim Beach-Frühstück in Perth. PD

Schoggitaler und Seafood

Vor fünfeinhalb Jahren ist die Australierin Vanessa Sakalidis mit ihrem Mann in die Schweiz gezogen, da sie ein spannendes Jobangebot hatten. «Einmal kamen meine Eltern über die Feiertage in die Schweiz, aber da hatten wir leider keinen Schnee, das fanden sie schade», bedauert die 34-Jährige. Für Weihnachten hätten sie sonst jeweils Ferien gespart und seien für drei oder vier Wochen in die Heimat geflogen: «An Weihnachten sind wir dann immer alle zusammen und gehen seit zwanzig Jahren an den gleichen Strand zum Picknick-Frühstück.» Denn in Westaustralien ist es zu Weihnachten etwa 40 Grad heiss, und die Familie packt die Geschenke am Strand aus. Vanessa meint schmunzelnd:

«Es ist schon komisch, wenn es kalt ist an Weihnachten»

Nicht Zimt- und Glühweinduft erinnern sie an Weihnachten, sondern die salzige Meeresluft und das frische Seafood. Australien hat sich in diesem Jahr stark abgeschottet. «Es gab fast keine Flüge mehr, und es wurde nur eine beschränkte Anzahl Reisende pro Tag ins Land gelassen – und zwar die eigenen Leute», erklärt Vanessa. Viele hätten ihren Job irgendwo auf der Welt verloren und seien gestrandet, weil sie nicht zurück nach Australien konnten.

«Australien war intensiver im Lockdown als wir, seine Bewohner durften auch nicht zwischen den verschiedenen Provinzen reisen. So konnte meine Mutter nicht an die Beerdigung ihres Vaters.» Dennoch hatte Vanessa täglich Kontakt zu ihrer Familie. Wie ihr Mann und sie dieses Jahr feiern, ist noch nicht klar: «Das kommt ganz auf die dann geltenden Corona-Massnahmen an. Eigentlich wollten wir mit verschiedenen Expat-Familien feiern, mit je etwas von unseren Weihnachtstraditionen.»

Damit sie in Weihnachtsstimmung komme, werde sie Schoggitaler organisieren, etwas Feines frisch aus der Bäckerei holen, Seafood zubereiten und einen Früchtesalat machen: «Irgendwie muss ich die Küche meiner Mutter nach Luzern bringen.»

Jesus Lopez (rechts) bei der Familienweihnacht 2019 in Mexiko. PD

Für einmal ohne Hallaca

Ein Jahr ist es her, seit Jesus Lopez seine Familie gesehen hat. Die letzten Weihnachtsfeste verbrachte die Familie in Mexiko. Hierhin waren Jesus’ Eltern und seine Schwester ausgewandert, aufgrund der schwierigen Situation in Venezuela. «Jedes Jahr fahre ich drei, vier Wochen nach Hause und verbringe Zeit mit meiner Familie. Klar: Die Traditionen sind schön, aber wirklich wichtig ist mir das Zusammensein. Dann kommt auch mein Bruder, der in Chile lebt», erzählt der 32-jährige Elektroingenieur, der seit sechs Jahren aus beruflichen Gründen in Luzern lebt.

Doch dieses Jahr verzichten sowohl er als auch sein Bruder auf die Heimreise. «Es gibt zwar keine Einreisebeschränkungen, aber die Zahlen steigen rasant. Wir möchten das Risiko nicht eingehen. Einerseits hat mein Bruder ein kleines Baby, das erst eineinhalb Monate alt ist. Andererseits gehören meine Eltern beide der Risikogruppe an.» Die Eltern seien traurig, verstünden aber ihre Entscheidung. Vermissen wird Jesus den persönlichen Austausch:

«Ich telefoniere zwar jeden zweiten Tag mit meiner Familie, aber es ist anders, dort zu sein. Nur schon das Spielen mit meinen kleinen Nichten wird mir fehlen.»

An Silvester vollführen die Venezolaner jede Menge Rituale: «Man läuft mit einem Koffer und dem Reisepass einmal um den Block, damit man im nächsten Jahr viel reisen kann. Oder wir tragen neue gelbe Unterwäsche verkehrt herum, das verheisst viel Geld», erzählt er lachend. An Weihnachten steht neben den Geschenken, die um Mitternacht geöffnet werden, das traditionelle Hallaca im Mittelpunkt. «Bereits beim Schnetzeln des Gemüses sitzt die ganze Familie zusammen. Für die Füllung dieser Maisteigtasche wird ein Eintopf aus verschiedenem Fleisch und Kräutern gekocht. Die Zubereitung dauert Stunden», schwärmt Jesus. Wenn es nach Hallaca duftet, ist für ihn Weihnachten. Heuer wird er seine Weihnachten mit einer befreundeten Familie in Deutschland verbringen: «Ich werde mich überraschen lassen.»

Norwegisches Weihnachtsmann-Spiel: Kleb dem Chlaus mit verdeckten Augen eine Nase hin. PD

Per Zoom zum Brunch

Die Webdesignerin Therese Moser kam vor sechzehn Jahren der Liebe wegen in die Schweiz. Seither war sie an Weihnachten manchmal in Norwegen, oft aber auch in der Schweiz. «Hier gabs jeweils Fondue Chinoise. Wir haben einen Weihnachtsbaum, den wir am 23. Dezember schmücken, wie in Norwegen üblich», erzählt die 46-Jährige. Meist fährt sie drei-, viermal pro Jahr nach Hause. «Im Februar konnte ich gerade noch am 70. Geburtstag meiner Mutter teilnehmen. Die Reise im September und den 70. Geburtstag meines Vaters im November musste ich leider absagen.»

Nach mehreren Herzinfarkten gehört ihr Vater zur Risikogruppe: «Es ist hart, ihn nicht besuchen zu können. Da überlegt man sich manchmal, ob man sich noch wiedersieht.» Theoretisch könnte sie nach Norwegen reisen, aber sie müsste in Quarantäne, dafür hat sie keine Zeit. «Bei uns ist es im Winter dunkel, deshalb gehören viele Kerzen zu Weihnachten, ebenso wie der Baum», sagt Therese. Sie schwärmt:

«Wenn es nach Nelken, Kardamom und Sternanis riecht, ist für mich Weihnachten.»

Besonders vermissen wird sie den traditionellen Weihnachtsbrunch bei ihrem Vater. «Der dauert von 15.00 bis 3.00 Uhr. Doch dieses Jahr dürfen sich nur fünf Leute treffen, nicht 25. Vielleicht trifft sich der harte Kern und wir anderen schalten uns per Zoom dazu», sagt sie.

Stattdessen wird sie Weihnachten mit ihren Töchtern verbringen: «All das Schöne, das Zusammensein der Vorweihnachtszeit fällt aber leider weg.» Die traditionellen Familientreffen und die Besuche bei Bekannten und Verwandten werde sie vermissen. Immerhin durfte sie in Zusammenarbeit mit dem Norwegenklub Schweiz für das SRF ein norwegisches Weihnachtsmenü kochen und von den Traditionen erzählen. Am 24. Dezember strahlt das SRF um 18.15 Uhr «Mmmh du fröhliche» mit Dani Fohrler aus. Darin kochen Menschen aus fünf verschiedenen Ländern Weihnachtsgerichte. So kommt Moser wenigstens ein bisschen zu norwegischen Weihnachten.

Stephanie Ryan vor einem Jahr bei sich zuhause in England. PD

Mit der Familie online tanzen

Die Finanzfachfrau Stephanie Ryan aus Manchester besuchte vor vier Jahren eine Freundin in Luzern und verliebte sich in die Stadt. «Da habe ich hier einen Job gesucht und bin hergezogen», erzählt sie. Im Normalfall fährt sie drei-, viermal pro Jahr nach Hause. An Weihnachten sei das besonders wichtig, da treffe sich die ganze Familie, auch die Schwester, die in Deutschland wohnt. Acht bis zehn Personen seien sie jeweils.

Zeit für die Quarantäne hat sie nicht, deshalb bleibt Stephanie dieses Jahr über die Feiertage erstmals in Luzern. Vieles ist anders als zuhause. «Wir stellen den Weihnachtsbaum am 1. Dezember auf. Ich wollte auch schon einen schmücken, aber derjenige, der ihn uns besorgen wollte, muss gerade wegen Corona daheimbleiben», bedauert sie. Trotzdem hat sie ihre Luzerner Wohnung mit Adventskranz und -kalender geschmückt. Auch der Termin wird heuer merkwürdig sein für die Britin, denn daheim feiern die Ryans erst am 25. Dezember:

«Meine Familie hat irische Wurzeln. Das heisst, wir essen an Weihnachten Truthahn, trinken, spielen Brettspiele und tanzen zu irischer Musik.»

Auch in die Kirche würden sie dann jeweils zusammen gehen. Stephanies Mutter ist traurig, dass die Töchter nicht nach Hause kommen können. Schon eine Hochzeit musste die Familie dieses Jahr absagen. Stephanie freut sich dennoch: «Wir werden am 24. bei den Eltern meines Partners mit Fondue Chinoise feiern», sagt die 33-Jährige. Schade sei nur, dass sie – wenn sie schon in Luzern bleibt – die «richtige» Weihnachtsstimmung mit Märkten und Konzerten verpasse. An «ihrem» Weihnachtstag, am 25., würde Stephanie gern ein Expat-Truthahn-Weihnachten organisieren. Aber das falle, je nach Corona-Massnahmen, wohl ins Wasser. Dafür wird sie mit ihrer Familie chatten und online mittanzen.

Wann sie das nächste Mal in die Heimat fliegen kann, weiss sie noch nicht. Sobald es so weit ist, wird sie wieder Speck in die Schweiz «schmuggeln» – den britischen mag sie nämlich besonders gern.