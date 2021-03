Weltfrauentag «Wir werden der grösste Albtraum des Patriarchats sein» – 100 Frauen demonstrieren in Luzern für ihre Rechte Am Montagnachmittag haben im Vögeligärtli an die 100 Personen einer Kundgebung zur Gleichstellung beigewohnt. Willkommen waren alle – ausser Männer. Chiara Z'Graggen 08.03.2021, 17.08 Uhr

Während Menschen Pingpong spielend im Vögeligärtli den Montagnachmittag geniessen, sitzen wieder einige ältere Herren da, sprechen miteinander und schauen kritisch dem Treiben auf zwölf Uhr zu. Dort bereiten sich die Initiantinnen auf den «feministischen Kampftag» vor. Auf dem Areal hängen Plakate mit Aufschriften wie «Stand up for all women*» oder «Gleichberechtigung am Weltfrauen*tag und darüber hinaus». Das Ziel: aufmerksam machen auf Ungleichheiten zwischen Personengruppen. Angesprochen auf die Rhetorik der Veranstaltung sagt Miriam Helfenstein vom Frauenstreik Luzern: «Der Begriff Weltfrauentag inkludiert nicht Menschen, die sich nicht im binären Geschlechterverständnis einordnen können. Und Kampftag nennen wir ihn, weil wir hässig sind.»