Welttag Alphabetisierung: Der Kanton Luzern und seine Angebote

Interview zum Welttag Defizite beim Lesen, Schreiben und weiteren Grundkompetenzen: «Betroffene zu erreichen ist die grösste Herausforderung» Am Mittwoch ist Welttag der Alphabetisierung. Im Kanton Luzern haben geschätzt 45'000 Erwachsene Defizite in den Grundkompetenzen. Patricia Buser, Leiterin des kantonalen Ressorts Weiterbildung, über Gründe, Gutscheine und Gefahren. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Das Einmaleins ist einfach, das Abc übersichtlich und die Office-Programme ein Kinderspiel? Längst nicht für alle. Die Unesco, also die Organisation für Erziehung, Wissenschaft, Kultur, Kommunikation und Information der UNO, schätzt, dass weltweit rund 860 Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben können, in der Schweiz dürften es rund 800'000 sein. Und Erwachsene, die Defizite im Lesen, Schreiben, Rechnen und Bedienen des Computers haben, gibt es im Kanton Luzern schätzungsweise 45'000. Um sie alle geht es jeweils am 8. September, dem Welttag der Alphabetisierung, den die Unesco vor 55 Jahren zum ersten Mal ausgerufen hat.

Vor einem Jahr hat der Kanton Luzern den Kampf gegen Defizite in Grundkompetenzen bei Erwachsenen intensiviert. Es werden seither Bildungsgutscheine für Kurse im Wert von 500 Franken abgegeben. Von den Gutscheinen haben bis jetzt rund 500 Personen profitiert. Das Potenzial ist also noch gross, sagt auch Patricia Buser im Interview. Die 36-Jährige leitet das Ressort Weiterbildung beim Kanton Luzern und ist Verantwortliche der Kampagne.

Patricia Buser ist seit bald zwei Jahren Weiterbildungsverantwortliche beim Kanton Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2021)

Was bedeutet der Weltalphabetisierungstag für Sie?

Patricia Buser: Es ist ein wichtiger Tag, an dem man an jene denkt, die Mühe mit Lesen, Schreiben, Rechnen oder im Bedienen von Computern haben. Und das nicht irgendwo auf der Welt, sondern auch in der Schweiz und im Kanton Luzern.

Die Schweiz gilt als Bildungsland. Warum können trotzdem noch so viele Erwachsene nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen?

Das hat viele individuelle Gründe. Generell wird heutzutage viel weniger mündlich kommuniziert als früher. Anders gesagt: Das Schreiben und Lesen ist extrem wichtig geworden, wobei mit Lesen auch das Textverständnis gemeint ist. Es ist zum Beispiel durchaus anspruchsvoll, nach einem Spitalaufenthalt die Krankenkassenabrechnung verstehen zu können. Und die Digitalisierung erhöht die Ansprüche, die an uns gestellt werden, zusätzlich – technisch wie auch bezüglich Geschwindigkeit.

Seit einem Jahr bieten Sie Erwachsenen im Kanton Luzern Bildungsgutscheine an. Aus welchen Schichten und Bevölkerungsgruppen kommen die Personen, die den Gutschein für einen Kurs einlösen?

Da gibt es eine sehr breite Palette: von fremdsprachigen Menschen bis zu solchen, die in der Schweiz aufgewachsen sind, von jüngeren Erwachsenen bis zu älteren. Es gibt noch immer einen kleinen Teil an Schweizerinnen und Schweizern ohne Abschluss auf Sekundarstufe II; also zum Beispiel ohne Lehrabschluss. Zum Glück verfügen im Kanton Luzern 95 Prozent über einen solchen Abschluss, was schweizweit ein Spitzenwert ist. Wir streben nun 98 Prozent an.

Grossteil der Kursteilnehmer aus der Stadt Seit Einführung der Bildungsgutscheine haben rund 500 Personen einen von 82 Kursen besucht. Am beliebtesten waren die Angebote im Bereich «Computer und Internet», gefolgt von Lesen und Schreiben, Konversation und Alltagsmathematik. Die Mehrheit der Kursteilnehmenden ist erwerbstätig, zwischen 30 und 49 Jahre alt, in der Stadt oder Agglomeration wohnhaft und weiblich. 40 Prozent verfügen über keinen Abschluss auf Sekundarstufe. (avd)

Gibt es also auch heute junge Erwachsene mit Bildungsdefiziten?

Die gibt es. Und da die Gefahr besteht, dass die Lücken mit zunehmendem Alter grösser werden, setzen wir schon früh den Hebel an. Zum Beispiel mit Brückenangeboten oder auch mit Programmen wie Deutsch als Zweitsprache für mehrsprachige Kinder und Jugendliche.

Auf der anderen Seite geraten zunehmend ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Druck. Während man früher jahrzehntelang den gleichen Job hatte und zum Teil auch im gleichen Betrieb arbeitete, sind heute Weiterbildungen Pflicht. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Diese Weiterbildungen sind enorm wichtig. Das Tempo in der Arbeitswelt ist generell höher. Umso wichtiger ist es für uns, mit Arbeitgeberverbänden und direkt mit Firmen in Kontakt zu treten und diese dafür zu sensibilisieren, Zugänge zu Weiterbildungsangeboten zu schaffen. Hier stehen wir zum Beispiel mit der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, dem KMU- und Gewerbeverband sowie mit grösseren Firmen wie der Trisa AG im Austausch.

Ist der Kontakt mit Firmen auch darum wichtig, weil Sie bis jetzt nicht alle Erwachsenen mit Defiziten in den Grundkompetenzen über die Bildungsgutscheine erreichen?

Es braucht beide Ansätze. Mit den bis jetzt abgegebenen rund 500 Bildungsgutscheinen innerhalb eines Jahres sind wir sehr zufrieden, aber die grösste Herausforderung ist, die Betroffenen zu erreichen.

Was unternehmen Sie konkret?

Wir erweitern einerseits die Zugangsmöglichkeiten. Online auf www.besserjetzt.ch unter Kanton Luzern sind Gutscheine erhältlich und können Kurse gebucht werden. Neu kann man einen zweiten Bildungsgutschein beantragen, wenn man beim ersten Kurs mindestens 60 Prozent der Lektionen besucht hat. Seit Juni können sich Interessierte neben der Hotline auch persönlich bei einem Kurzgespräch im BIZ beraten lassen. Und im September starten wir mit dem «Basiskurs Grundkompetenzen», der mit 180 Lektionen länger dauert, aber dafür auch die wichtigsten Grundkompetenzen vermittelt.

Patricia Buser. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. September 2021)

Die Bildungsgutscheine gibt es im Kanton Luzern erst seit einem Jahr. Warum wurde so spät reagiert?

In der Zentralschweiz gibt es schon seit zehn Jahren Lese- und Schreibkurse für deutschsprachige Erwachsene. 2017 ist die Förderung von Erwachsenen mit Defiziten im Lesen, Schreiben, Rechnen und am Computer vom Bund auf die Agenda genommen worden, indem das nationale Weiterbildungsgesetz eingeführt wurde. Im Juni 2017 gab es im Luzerner Kantonsrat eine Anfrage zum Thema, worauf der Regierungsrat 2018 eine Bedarfserhebung durchführte und im November 2019 das Ressort Weiterbildung geschaffen hat. Kein Jahr später wurden die Gutscheine lanciert. Es ging also verhältnismässig schnell. Zudem ist Luzern der erste Kanton in der Deutschschweiz, der Betreuungsgutscheine dieser Art anbietet.

Was ist Ihr Ziel?

Einerseits wollen wir erreichen, dass möglichst alle jungen Erwachsenen einen Abschluss auf Sekundarstufe II haben. Andererseits müssen wir die betroffenen Erwachsenen besser erreichen; sei es im Migrationsbereich, in der Arbeitswelt oder generell mit attraktiven Kursangeboten im Bereich Grundkompetenzen Erwachsener.

Patricia Buser (36) leitet seit November 2019 das Ressort Weiterbildung bei der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern. Damals wurde das Ressort neu geschaffen. Buser hat an der Uni Zürich Politikwissenschaften studiert und danach am Zentrum für Demokratie in Aarau gearbeitet. Sie stammt aus Zürich, wo sie auch heute wohnt.