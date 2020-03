Weniger Abfall in der Stadt Luzern und das Strasseninspektorat setzt ein «positives Zeichen» Weil die Leute drinnen bleiben, fällt im öffentlichen Raum weniger Abfall an. Das Strasseninspektorat der Stadt Luzern ist aber weiter voll im Einsatz – und startet eine Sympathie-Aktion. Hugo Bischof 31.03.2020, 12.23 Uhr

Drei der sechs Kehrichtwagen in der Stadt Luzern sind seit kurzem nicht mehr nur im üblichen schlichten Orange unterwegs. Sie sind mit grossen farbigen Plakaten beklebt. «Unterwegs für Sie» heisst es darauf etwa.

Einer der Kehrichtwagen bereit für die Abfahrt in die Stadt. PD

Oder «Gesund bleiben». Oder «Lächle jeden Tag einmal». Dazu sind lachende fröhliche Emojis gemalt. Thomas Schmid, der Leiter des Stadtluzerner Strasseninspektorats, sagt dazu:

«Wir wollen in der heutigen schwierigen ein positives Zeichen setzen, und zwar sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für die Bevölkerung.»

Gemäss Schmid fällt im öffentlichen Raum zurzeit spürbar weniger Kehricht an. Der Grund dafür ist klar: Die Bevölkerung bleibt wegen der Corona-Krise mehrheitlich in ihren Häusern und Wohnungen, ensprechend wird draussen auch weniger Abfall entsorgt. «Auch am Wochenende haben wir deshalb weniger zu tun», sagt Schmid. «Es gibt weniger illegales Littering an öffentlichen Orten wie etwa dem Inseli oder auf der Ufschötti.»

Hauskehricht im gleichen Umfang

Dennoch sei das Strasseninspektorat weiterhin voll im Dienst der Bevölkerung, sagt Schmid: «Auch das wollen wir mit unserer Aktion zeigen. Wir sind weiterhin startklar und für alle da.» Der Hauskehricht, der mit dem städtischen Kehrichtwagen abtransportiert wird, fällt gemäss Schmid in ungefähr dem gleichen Umfang an wie bisher.

Die Idee für die Sympathie-Plakate auf den städtischen Kehrichtwagen stammt von zwei Studentinnen, sie haben die Plakate auch selber entworfen. Das Spezielle daran: Es sind Schmids erwachsene Töchter Ronja und Leana.