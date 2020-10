Interview Weniger Nachrichten lesen und neue «Wohlfühloasen» schaffen: So hilft man Jugendlichen in der Coronakrise Sie sind von den aktuellen Ereignissen überfordert, haben Angst - oder sind ständig am Handy. Was tun? Die Luzerner Jugend-Beratungsstelle Contact gibt Antworten. Robert Knobel 30.10.2020, 16.58 Uhr

Das Leben war in den letzten Monaten auch für Kinder und Jugendliche nicht einfach: Zuerst der Lockdown, Ausfall von Freizeitaktivitäten - und jetzt auch noch Zwangsquarantänen, Maskenpflicht an der Schule und noch mehr Einschränkungen. Wir sprachen mit Anja Meinetsberger, Leiterin der Jugend- und Familienberatung Contact in Luzern.

Anja Meinetsberger, Leiterin Beratungsstelle Contact in Luzern.

Sind wegen der Coronarestriktionen mehr Jugendliche in der Krise?

Natürlich beschäftigt die allgemeine Unsicherheit. Wir hatten beispielsweise im vergangenen August doppelt so viele Beratungen wie in einem normalen August. Doch sie steht nicht unbedingt im Zentrum der Probleme. Es handelt sich auch bei den jetzigen Beratungen zumeist um die üblichen Jugendthemen – etwa Beziehungsprobleme oder die Ablösung von den Eltern.

Aber die aktuelle Lage lässt die Jugendlichen doch nicht kalt?

Selbstverständlich nicht. Auffallend ist, dass die meisten Jugendlichen, die zu uns kommen, das Bedürfnis hatten, erst einmal über ihre Erfahrungen im Lockdown zu reden. Überraschenderweise sind diese längst nicht nur negativ. Viele schildern, dass sie insgesamt weniger Stress hatten: Im Schulbereich, aber auch in der Freizeit, wo mit dem Ausfall von Sport- oder Musikaktivitäten plötzlich mehr freie Zeit vorhanden war. Auf der anderen Seite gibt es auch Jugendliche, für die der Wegfall von Alltagsstrukturen sehr schwierig ist. Während des Lockdown fielen sie in ein Loch, kamen nicht mehr aus dem Bett, die Gedanken kreisten und es ging ihnen schlecht. Auch jetzt haben wir vermehrt Jugendliche, die sagen, die aktuellen Ereignisse würden ihnen über den Kopf wachsen. Es sei ihnen einfach alles zu viel.

Was tun Sie in solchen Fällen?

In einem konkreten Fall haben wir uns darauf geeinigt, dass der Betroffene nur noch einmal pro Tag aktuelle Nachrichten liest. Es ging darum, den Tag wieder selber strukturieren zu können, ohne von äusseren Umständen völlig blockiert zu sein. Eine andere Jugendliche, die immer wieder depressive Phasen durchlebt und eine angespannte Familiensituation hat, berichtete, dass sie grosse Angst davor hat, wenn ihr Jugendchor sich nicht mehr treffen darf. Für sie sind die zwei Stunden ein wichtiger Fixpunkt in ihrem sonst oft belasteten Leben, in dem sie sich glücklich fühlt und ihre Stärke ausleben kann. Wir schauten dann, ob es eine andere Möglichkeit gibt, eine «Wohlfühlinsel» für sich zu kreieren. Die Lösung war, dass sie anstelle der Chorprobe jeweils zwei Stunden in der Familie ihrer besten Freundin verbringt, um mit ihr Musik zu hören.

Welche langfristigen Folgen könnte die Krise auf die Jugendlichen haben?

Ich möchte betonen: Gesunde Kinder und Jugendliche können so eine Krise durchaus meistern. Man wird vielleicht noch lange davon erzählen, aber keinen Schaden davon tragen. Neben dem psychologischen Aspekt gibt es aber auch auf der praktischen Ebene Konsequenzen: Die Schnupperlehre wird kurzfristig abgesagt, und ein zweiter Versuch bei einer anderen Firma scheitert ebenfalls. Der Zukunftstag wurde in vielen Firmen gestrichen. Später erhält der betroffene Jugendliche vielleicht trotzdem eine Lehrstelle. Doch er muss feststellen, dass der Beruf gar nicht das Richtige für ihn ist. Der Berufswahlprozess, der für Jugendliche so zentral ist, kann zurzeit nur ungenügend garantiert werden – mit Folgen fürs ganze Berufsleben.

Die erzwungene Verlagerung in den digitalen Raum führt dazu, dass Jugendliche noch mehr am Handy sind. Was können Eltern tun?

Die Jugendlichen vernetzen sich derzeit noch stärker online, weil die physischen Kontakte schwieriger geworden sind. Gleichzeitig werden auch immer mehr Schulangelegenheiten online abgewickelt. So ist es kein Wunder, dass die Jugendlichen sehr viel Zeit mit digitalen Geräten verbringen. Man sollte ihnen daher auch nicht unrecht tun. Für Eltern ist es oft schwierig, abzuschätzen, was ihr Kind gerade tut – ob es etwas für die Schule macht oder ob es privat am Smartphone ist. Wichtig ist deshalb, hinzuschauen: Man soll sich dafür interessieren, was das Kind am Tablet oder am Smartphone die ganze Zeit macht. Wenn man eine deutliche Verhaltensänderung bemerkt, sollte man dies unbedingt ansprechen, die eigenen Beobachtungen schildern und Gesprächsbereitschaft signalisieren. Wir können nicht in die Köpfe der Jugendlichen hineinschauen, wir können ihnen aber signalisieren, dass wir uns für sie und ihre Themen interessieren.