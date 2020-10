Weniger Schule, mehr Praxis: Ein neues Fach soll schulmüde Drittsekschüler motivieren Statt kopflastige Schule einen Halbtag pro Woche in einem Betrieb arbeiten: Ein neues Angebot richtet sich an Sekschüler des Niveaus C. Gute Erfahrungen gemacht hat die Schule Nebikon. Reto Bieri 08.10.2020, 05.00 Uhr

Der Kanton lanciert ein neues Förderangebot für Sekundarschülerinnen und -schüler. Anstelle von vier Wahlfachlektionen können Lernende des Niveaus C in ihrem letzten Schuljahr einen halben Tag pro Woche in einem Betrieb arbeiten. Das Wahlfach Praxisplatz richtet sich an schulmüde Jugendliche, die keine grosse Lust mehr auf kopflastige Schule haben. «Hinter dem neuen Wahlfach steht die Idee, dass die Schüler den Alltag in einem Betrieb kennen lernen. Dies kann eine Motivationsspritze sein, damit sie sich im letzten Schuljahr anstrengen und mit einem guten Abschluss in die Lehre einsteigen», sagt Charles Vincent.

Dank dem Förderangebot sollen Drittsekschüler Erfahrungen in einem Betrieb sammeln. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Leiter der Dienststelle Volksschulbildung hofft auf einen Lerneffekt. «Die Schüler sollen sehen, dass eine Lehre in einem Betrieb nicht einfach ist, sondern man auch dort Regeln einhalten und sich anstrengen muss.» Pünktlichkeit, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit sind als Ziele definiert. Die Schülerinnen und Schüler müssen zudem ein Praktikumstagebuch führen. Entlöhnt wird der Halbtag nicht. «Im besten Fall dient das Praxisjahr als Sprungbrett für eine Lehrstelle», sagt Vincent.

Kein Französisch mehr büffeln

Etwa 650 Jugendliche besuchen jährlich im Kanton Luzern die Sek in einer Stammklasse im Niveau C, die ehemalige Realschule. Hinzu kommen weitere Lernende, die im Integrierten Sekmodell einzelne Fächer im Niveau C belegen. Wie viele Schüler das neue Angebot nutzen werden, sei schwierig vorherzusagen. Die Schulen können das neue Wahlfach freiwillig anbieten. Vincent rechnet aber damit, dass viele der rund 60 Sekschulen im Kanton das Praxisjahr anbieten. «Insbesondere dort, wo es viele fremdsprachige Niveau-C-Lernende gibt.» Wer Mühe mit Deutsch habe, bei dem mache es Sinn, zum Beispiel aufs Wahlfach Französisch zu verzichten und das Praxisjahr zu wählen.

Wichtig sei, Kontakte zwischen der Schule und dem Gewerbe herzustellen. Eine Lehrperson wird damit beauftragt, mögliche Betriebe zu suchen und die Beziehung herzustellen. Im ersten Jahr sei der Aufwand deshalb etwas grösser. In vielen Gemeinden gibt es allerdings bereits einen Lehrstellenparcours. «Auf solchen Beziehungen kann man aufbauen.» Zudem geht Charles Vincent davon aus, dass pro Schule durchschnittlich rund vier bis fünf Jugendliche interessiert sind. «Es sollte machbar sein, für diese einen Praxisplatz zu finden.» In der Stadt Luzern werde der Aufwand wohl grösser sein, da es weniger KMU gibt als auf der Landschaft.

Lehrmeister und potenzieller Lehrling lernen sich kennen

Das Praxisjahr ist gemäss Charles Vincent nicht völlig neu. Die Schulen in Nebikon und Dagmersellen zum Beispiel bieten bereits ein ähnliches Modell an. Die Schule Nebikon, an welcher es das Wahlfach Praxisplatz seit fünf Jahren gibt, hat gute Erfahrungen gemacht. Andreas Koch, Schulleiter der Sekundarschule, sagt:

«Wir haben gemerkt, dass viele Schüler zu wenig gut vorbereitet sind die für Berufslehre.»

Der grosse Vorteil des Praxisplatzes sei, dass sich Lehrmeister und potenzieller Lehrling während eines Semesters kennen lernen. «Es ist wie ein langes Probearbeiten. Das ist auch für die Betriebe ein Gewinn.» Nebikon ist eine von sechs Schulen im Kanton Luzern, die das Label «Sozialraumorientierte Schule» trägt. Dabei will man die Schule besser in Gesellschaft und Wirtschaft vernetzen. Das Wahlfach Praxisplatz passt gemäss Schulleiter Andreas Koch deshalb gut ins Konzept.

Schnuppernachmittag für BM Sek+ Ab dem Schuljahr 2021/22 können leistungsstarke Jugendliche der 3. Sek mit Ziel technische oder gewerbliche Berufslehre einen Tag pro Woche den Berufsmaturitätsunterricht besuchen. Für Interessierte wird am 18. November ab 13 Uhr ein Schnuppernachmittag im BBZB Luzern angeboten. Weitere Infos zur BM Sek+ und dem Wahlfach Praxisplatz finden Sie unter volksschulbildung.lu.ch (Förderangebote).

Konkret arbeiten praktisch begabte Schülerinnen und Schüler der Schule Nebikon während eines Nachmittags pro Woche in einem Betrieb in der Umgebung. Sie sollen insbesondere Neues dazulernen, sagt Delia Bühler, Verantwortliche Berufswahl an der Schule Nebikon. «Aus diesem Grund wählen wir die Betriebe wenn immer möglich anhand der Berufsinteressen der Schüler aus.» Das Wahlfach Praxisplatz soll in den Berufswahlprozess der Schülerinnen und Schüler integriert werden.

«Es braucht flexiblere Modelle für das 9. Schuljahr»

Das Wahlfach Praxisjahr geht auf ein Mitte 2019 eingereichtes Postulat von Kantonsrat Gaudenz Zemp (FDP, Horw) zurück. Es fordert, die Schüler des 9. Schuljahres individueller zu fördern. Für die stärkeren Sekschüler hat der Kanton dazu das Projekt BM Sek+ lanciert, wo leistungsstarke Drittsekschüler im letzten Schuljahr einen Tag pro Woche den Berufsmaturitätsunterricht besuchen (wir berichteten). Das Wahlfach Praxisjahr richtet sich an Lernende am anderen Ende des Spektrums. Beide Angebote starten im nächsten Schuljahr. «Gelingen die beiden Pilotprojekte, ist es denkbar und wahrscheinlich, dass noch weitere Möglichkeiten hinzukommen», sagt Charles Vincent. «Wir sind überzeugt, dass es künftig flexiblere Modelle für das 9. Schuljahr braucht.»