Spenden Wenn Armut weiblich ist: Frauen sind von Armut stärker betroffen als Männer – zwei Luzernerinnen erzählen Alleinerziehende haben ein höheres Armutsrisiko. Was das Leben in Armut in der Schweiz bedeutet, zeigen zwei Beispiele. Die Caritas sammelt am Sonntag Geld für Frauen in Armut. Roseline Troxler Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2200 Franken. So viel Geld hat Anna* pro Monat zur Verfügung. Die Hälfte frisst die Miete weg. Weiter fallen Stromrechnungen und Abogebühren an. Und Anna muss Essen, Babynahrung und Windeln kaufen. «Ich schaue, dass mein Sohn alles hat, was er braucht», sagt die 32-Jährige, die vor einem halben Jahr Mutter wurde. Für sie bleibt kaum etwas. «Wenn ich Ende Monat noch Geld auf der Seite hätte, würde ich mir mal neue Kleider kaufen», meint sie, betont aber, dass das nicht Priorität habe.

Der Kindsvater und fast das ganze Umfeld von Anna leben im Ausland. Sie ist alleinerziehend. Arbeiten kann sie im Moment nicht. Sie hat eine Ausbildung in der Gastronomie absolviert, ist aber seit einem Unfall erwerbslos. Momentan erhält sie Unterstützung vom Sozialamt. Auch die Caritas Luzern griff der jungen Mutter unter die Arme. Mit Gutscheinen konnte sie im Caritas-Markt in Luzern günstiger einkaufen. Bei der Invalidenversicherung hat sie eine Umschulung zugute, die sie in Angriff nehmen will, sobald ihr Sohn etwas älter ist. «Ich hoffe, dass ich bald nicht mehr vom Sozialamt abhängig bin.»

Im Caritas-Markt in Luzern können Armutsbetroffene mit Gutscheinen vergünstigt Lebensmittel einkaufen. Bild: Boris Bürgisser (13. Mai 2020)

Schuldenberg belastet die ganze Familie

Lejlas* Wunsch ist eine Festanstellung. Sie arbeitet zwar immer wieder, doch fand sie bisher nur Temporärstellen. «Das Bewerben kostet Zeit und Kraft», erzählt die 44-jährige Mutter dreier Kinder. Lejla hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Der Vater bedrohte sie nach der Trennung. Deshalb ist Lejla 2020 von Bern nach Luzern gezogen. Hier fühlt sie sich sicher. Doch ein Berg von Schulden – er ist auf 15'000 Franken angewachsen – belastet sie sehr. «Erst wenn ich die Schulden zurückzahlen kann, habe ich wieder einen freien Kopf.»

Monatlich muss die vierköpfige Familie mit weniger als 4000 Franken auskommen, darunter Arbeitslosentaggelder und Alimentenbevorschussung. Manchmal hilft ein Zustupf der Caritas Luzern. Die Kinder leiden unter der Situation, was Lejla zusätzlich bedrückt. «Am Wochenende sind sie traurig, wenn wir ausser einem Spaziergang in der Natur nichts unternehmen können.»

Armutsquote von Frauen ist höher

Anna und Lejla sind zwei Frauen, die im Kanton Luzern leben und von Armut betroffen sind. Armut ist häufiger weiblich, wie Zahlen zeigen. Die Armutsquote der Frauen liegt in Luzern bei 8 Prozent, jene der Männer bei 7,3 Prozent (Schweiz: 8,2 Prozent und 7,6 Prozent). Im Jahr 2019 betrug die Armutsgrenze laut Bundesamt für Statistik im Schnitt 2279 Franken pro Monat für eine Einzelperson und durchschnittlich 3976 Franken pro Monat für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren. Ein 2021 publizierter Gleichstellungsbericht des Kantons kommt zum Schluss: «Die Armutsquote der Frauen liegt in allen Altersgruppen über derjenigen der Männer.»

Die Luzerner Politologin Gesine Fuchs. Bild: PD

Gesine Fuchs von der Hochschule Luzern forscht seit Jahren zur Gleichstellungspolitik. Sie hat den Bericht mitverfasst. Die höhere Armutsquote von Frauen gründet laut der Politologin zu grossen Teilen darin, dass 90 Prozent der Alleinerziehendenhaushalte von Frauen geführt werden. «Jeder fünfte Einelternhaushalt bezieht Sozialhilfe.» Die betroffenen Frauen arbeiten in kleinen Pensen und erhalten keine oder zu wenig Alimente.

Arbeit auf Abruf bei Frauen verbreiteter

Auch kinderlose Frauen sind häufiger von Armut betroffen als Männer. Fuchs kennt die Gründe: «Frauen gehen öfter einer Arbeit auf Abruf nach, machen Schichtarbeit oder befinden sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis.» In Luzern sei der Geschlechterunterschied bei atypischen Anstellungen viel höher als in der übrigen Schweiz – möglicherweise wegen des Branchenmixes. Weiter zeigen Daten des Bundes, dass in der Zentralschweiz rund zehn Prozent der Frauen gerne ein höheres Pensum ausüben würden (Männer: zwei Prozent).

Diese Angebote richten sich speziell an Frauen Die Hilfe von Caritas Luzern ist genderunabhängig, wie Medienverantwortliche Jasmin Metzger sagt. Doch mehrere Angebote richten sich speziell an Frauen. So gibt es etwa Alphabetisierungs- und Deutschkurse für Migrantinnen mit Kinderbetreuung. Im letzten Ausbildungsjahr nahmen rund 100 Frauen teil. In den Geburtsvorbereitungskursen «mamamundo» lernen zugewanderte Frauen alles rund um Schwangerschaft, Geburt und das Schweizer Gesundheitssystem. Weiter vermittelt das Patenschaftsprojekt «mit mir» Kindern aus armutsbetroffenen Familien «Göttis» und «Gottis», welche die Kinder unterstützen und die Eltern entlasten. Rund die Hälfte der 80 Kinder, welche mit dem Projekt begleitet werden, leben bei einer alleinerziehenden Mutter.

Um das Armutsrisiko zu reduzieren, gibt es diverse Ansätze. So kennen die Kantone Tessin, Solothurn, Waadt und Genf Familienergänzungsleistungen. «Sie schaffen einen Anreiz zur Erwerbstätigkeit und sind im Gegensatz zur Sozialhilfe nicht stigmatisierend und nicht rückzahlbar», erklärt Fuchs. In Luzern wurde eine entsprechende Initiative 2015 an der Urne versenkt.

Weiter sollte laut der Politologin bei bildungsarmen Haushalten angesetzt werden. «Bei den Jugendlichen sollen Bildungsambitionen geweckt werden, um nicht stereotype Berufe zu wählen oder solche, welche nur knapp für die Existenz reichen.» Zentral sei es auch, junge Frauen zu unterstützen, die einen ungewöhnlichen Beruf erlernen wollen – und zwar während der ganzen Lehrzeit.

Teilzeitarbeit als Risiko im Alter

Teilzeitarbeit kann zu Altersarmut führen. «Um das Potenzial der Frauen besser auszuschöpfen, braucht es günstige und qualitativ hochstehende Angebote von Kinderbetreuung – auch in der Ferienzeit», betont Fuchs. Sie ist zuversichtlich, dass sich hier in den nächsten Jahren etwas bewegen wird. Luzern sei aber ein liberaler Kanton, der sich bei Massnahmen zur Gleichstellung in Zurückhaltung übt.

«Die Bevölkerung, die abstimmen darf, steht hinter diesem Vorgehen», führt sie aus, betont aber: «Man darf nicht vergessen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter bessere Kinderbetreuungsangebote und flexiblere Arbeitsbedingungen wünscht.» Hierbei verweist sie auf das nationale Barometer der Care-Arbeit.

Caritas sammelt Geld für betroffene Frauen

Am 29. und 30. Januar 2022 findet der «Caritas-Sonntag» statt. An diesem Wochenende wird die Kollekte in der Kirche für regionale Caritas-Organisationen erhoben. Die Spenden gehen laut der Non-Profit-Organisation an Projekte, welche Frauen stärken. Gespendet werden kann auch unter: caritas-luzern.ch/frauenarmut.

* Namen geändert

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen