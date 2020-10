Wenn die Dorfbevölkerung das letzte Restaurant rettet: Das «Kreuz» in Hergiswil bei Willisau geht neue Wege Die Genossenschaft des Restaurants Kreuz in Hergiswil verkauft der Bevölkerung Anteilsscheine. Die Solidarität ist gross – und nun hat man auch noch ein neues Wirtepaar gefunden. Fabienne Mühlemann 22.10.2020, 16.00 Uhr

«S'Chrüz ghört de Lüt!» Unter diesem Motto hat sich der Vorstand der Genossenschaft zum Kreuz, welcher das gleichnamige Restaurant in Hergiswil bei Willisau gehört, zu einem grossen Schritt entschieden. Sie will sich öffnen und der Hergiswiler Bevölkerung Anteilsscheine im Wert von 5000 Franken verkaufen.

Das Gasthaus Kreuz in Hergiswil bei Willisau. Bild: Peter Helfenstein

Um die Beweggründe zu verstehen, muss man zuerst in die Vergangenheit blicken. Die Genossenschaft wurde im Jahr 1913 mit dem Zweck gegründet, den Betrieb und Erhalt des Restaurants aufrechtzuerhalten. Seither bestand sie immer aus neun Mitgliedern, die Anteilsscheine wurden in der Regel an die Nachkommen weitergegeben. «Den Nachkommen von auswärtigen Genossenschaftsmitgliedern ging jedoch der Bezug zum Restaurant verloren, was zu einem gewissen Desinteresse führte – und zu einer Überalterung in der Genossenschaft», erklärt Präsident Franz Wermelinger.

Genossenschaftsanteile wurden gesplittet

Weil der aktuelle Steuerwert eines Anteilscheins 37'555 Franken beträgt, es jedoch schwierig sein dürfte, junge Genossenschafter für diese Summe zu finden, hat der Vorstand die neun bestehenden Scheine je durch sieben gesplittet. Dadurch entstehen 63 Genossenschaftsanteile, die für je 5000 Franken gekauft werden können. Wermelinger sagt:

«Einige Vorstandsmitglieder waren zuerst skeptisch. Doch mittlerweile haben sich bereits 25 Personen für eine Beteiligung entschieden. Diese Solidarität hat mich überrascht, aber auch sehr erfreut.»

Und er ist zuversichtlich, dass es noch mehr Mitglieder werden. Es zeige auch, dass die Bevölkerung das «Kreuz» unbedingt behalten will. «Die Hergiswiler brauchen einen Ort, wo sie zum Beispiel ihre Anlässe durchführen oder sich nach der Probe treffen können», so der Präsident.

Das Gasthaus Kreuz in Hergiswil Das Restaurant gibt es seit der Gründung der Genossenschaft 1913. Im Jahr 1981 wurde es abgebrochen und als Rekonstruktion rund drei Meter von der Dorfstrasse entfernt neu aufgebaut. Das «Kreuz» hat eine Gaststube für 43 Personen, einen Saal im Erdgeschoss (100 Gäste), ein Speise-Säli (30 Gäste), ein Sitzungszimmer und eine Gartenterrasse. Ausserdem gibt es acht Gästezimmer. (fmü)

Natürlich habe man auch über einen Verkauf diskutiert. Doch dann bestehe die Möglichkeit, dass der neue Besitzer die Liegenschaft umnutzt – so wie es mit dem Restaurant Löwen, dem zweitletzten Restaurant in Hergiswil, geschehen sei. Dieses Risiko wollte der Vorstand nicht eingehen, weswegen man sich auf die Öffnung einigte.

Diese bringt jedoch nicht nur Vorteile, denn durch die vielen Mitglieder gibt es nun auch mehrere Meinungen zur Führung des Restaurants. «Das wird bestimmt eine Herausforderung. Doch wir sehen dies auch als Chance», sagt Wermelinger. So diene diese Form auch der Aufklärung, was hinter der Führung eines Restaurants steckt und welcher Aufwand betrieben werden muss. Und schliesslich könne es zu mehr Gästen führen, wenn sich jedes Mitglied fürs «Kreuz» engagiert.

Neues Wirtepaar gefunden

Damit die Änderung rechtsgültig ist, müssen die Statuten angepasst werden. Dafür trifft sich die Genossenschaft mit den neuen Mitgliedern am Freitagabend zur ausserordentlichen Versammlung. Dort wird auch das neue Wirtepaar gewählt, wie es gemäss Statuten erforderlich ist. Denn: Das «Kreuz» ist seit Ende September geschlossen, weil das vorherige Wirtepaar aus privaten Gründen das Restaurant verliess.

Nun gibt es frischen Wind, denn mit Olivia Schwierczinski – momentan noch Chef de Service im «Rössli 6016» in Hellbühl – und Koch Sebastian Flögel kommt ein Wirtepaar vom Fach nach Hergiswil. Wermelinger betont:

«Unsere einzige Bedingung an die neuen Pächter war, dass sie hier wohnen müssen. Die beiden leben momentan zwar noch in Hellbühl, werden dann aber hierhinziehen.»

Das «Kreuz» werde weiterhin gutbürgerliche Küche mit einigen Spezialitäten anbieten, die Eröffnung sei auf Mitte November geplant. Dann hat Hergiswil sein Restaurant wieder zurück.

Hinweis: Reservationen werden ab sofort unter der Nummer 041 979 11 05 entgegengenommen werden.