«Wenn Du die Felle vorbeibringst, belohnen wir dich mit einem Bier!»: Jazz Kantine lockt Dieb auf ungewöhnliche Weise

Die Jazzkantine zum Graben wurde kürzlich Opfer eines Diebstahls. Mehrere Schaffelle wurden aus der Beiz in der Luzerner Altstadt entwendet. Nun wendet sich der Wirt via Facebook an den Dieb – und verspricht ihm gar ein Bier, wenn er die Felle zurückbringt.

15.01.2020, 10.41 Uhr