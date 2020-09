Wer Schadenersatz geltend macht, hat im Kanton Luzern künftig länger Zeit Das Luzerner Kantonsparlament heisst das Haftungsgesetz klar gut. Personen, die beispielsweise aufgrund von Asbest krank geworden sind, sollen Schadenersatzansprüche künftig einfacher geltend machen können. Lukas Nussbaumer 07.09.2020, 11.58 Uhr

Asbest Sanierung in der ABL-Siedlung Himmelreich in Luzern. Bevor die Gebäude abgerissen werden konnten, musste erst der Asbest abgetragen werden.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. September 2015)

Erleidet jemand bei der Ausführung einer amtlichen Tätigkeit einen Schaden, kommt das kantonale Haftungsgesetz zur Anwendung. Und dieses Gesetz wird nun angepasst, wie der Luzerner Kantonsrat am Montag aufgrund der regierungsrätlichen Anträge in erster Lesung einstimmig beschlossen hat. So wird die Verjährungsfrist von 10 auf 20 Jahre erhöht, analog dem Bundesrecht. Damit können Personen mit Spätschäden – vorab Gesundheitsschäden aufgrund von Kontakt mit Asbest – Schadenersatzansprüche einfacher geltend machen.