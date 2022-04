Vandalismus beim Chläusliweg in Werthenstein

Werthenstein Die Gemeinde beklagt Vandalismus beim Chläusliweg Im letzten Monat wurden Bäume und Infrastruktur beim Chläusliweg in Werthenstein zerstört. Auch Hundekot ist Grund für Missmut. 05.04.2022, 15.50 Uhr

Das schöne Wetter im März ermutigte, Zeit draussen zu verbringen. Doch in Werthenstein war das nicht nur Anlass zur Freude. Die Gemeinde beklagt Beschädigungen am Chläusliweg entlang der Kleinen Emme in Schachen. Der Fussweg wird von den «Wanderwegbüezern», der ehemaligen Chläuslizunft Werthenstein, regelmässig unterhalten. Im Verlauf des Monats machten Unbekannte Löcher in den Gehweg und beschädigten Bäume mit einer Axt oder einem anderen spitzen Gegenstand.