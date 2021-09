Gasthaus zur Emme in Werthenstein vorübergehend geschlossen

Werthenstein Gasthaus zur Emme verliert seine langjährigen Pächter – und wird in einen geplanten Businesspark integriert Ende September verlassen Alois und Beatrice Feusi nach 36 Jahren das Gasthaus zur Emme. Der Besitzer will hinter dem Gebäude einen Businesspark errichten – und das erneuerte Restaurant integrieren. Fabienne Mühlemann 23.09.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alois und Beatrice Feusi sind derzeit gefragte Leute in Werthenstein. Ihre Gäste wollen sich noch kurz verabschieden und reisen dafür zum Teil auch extra aus den übrigen Zentralschweizer Kantonen, dem Aargau oder dem Bernbiet an. «Wir sind wie eine grosse Familie hier. Es ist schön zu sehen, dass die Leute an uns denken», sagt Alois Feusi.

«Es gibt wohl keinen Beruf, bei dem man so viele schöne Begegnungen und Gespräche hat wie als Gastronom.»

Das Vertrauen zu den Gästen haben sie über die 36 Jahre in der «Emme» aufgebaut. Die gelernte Hotelfachfrau Beatrice Feusi war stets an der Front tätig, koordinierte die Anlässe, kümmerte sich um die Gästezimmer und gab den Gästen Tipps, welcher Wein zu welchem Gericht passt. Ein guter Tropfen gibt es im Restaurant nämlich immer, die Karte ist umfassend. «Man braucht ein gutes Gespür, welcher Wein zu wem passt. Das fand ich immer sehr interessant», sagt die 64-Jährige.

Beatrice und Alois Feusi in ihrem Restaurant. Bild: PD

Vor Alois und Beatrice Feusi führten ihre Eltern, Alois und Josy Zemp-Bühler, die «Emme» während 35 Jahren. Als diese den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr allein stemmen konnten, halfen Feusis bei ihnen aus und übernahmen den Betrieb schliesslich. «Dass daraus 36 Jahre werden, hätte wohl niemand gedacht», sagt Alois Feusi schmunzelnd. Ursprünglich stammt er aus Feusisberg, mittlerweile sieht er Werthenstein und das Gasthaus mittlerweile ebenfalls als sein Zuhause an. Sein Revier ist die Küche, wo er Menus wie Rösti und Leberli, Rindstatar, Fisch oder Wok zubereitet. Der 65-Jährige hat stets darauf geachtet, auf alle Wünsche der Gäste einzugehen, auch wenn er die Zutaten aufwendig auftreiben musste. «Das haben die Gäste immer sehr geschätzt.»

Das Gasthaus zur Emme. Bild: Nadia Schärli (10. September 2021)

Ende September ist für das Ehepaar nun der Zeitpunkt gekommen, das Kapitel «Emme» zu schliessen. Da sie keine Nachkommen haben, wird das Gasthaus einen neuen Pächter erhalten. Natürlich seien sie schon etwas wehmütig, dass sie nach einer solch langen Zeit die Schlüssel abgeben müssen. «Aber wir freuen uns auf das, was kommt, und darauf, wieder mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben.» Oder wie die leidenschaftliche Dichterin Beatrice Feusi in ihrem Abschiedsgedicht an die Gäste festhält: «Unvergessliche Momente in unseren Erinnerungen schweben, auf all das wir ein Glas heben.»

Grosse Pläne für das Restaurant

Der Besitzer Walter Roos, Inhaber der Roos Immo AG, hat besondere Pläne für die Liegenschaft, die auf Ruswiler Boden liegt. Er plant hinter dem Restaurant einen neuen Businesspark namens Mittelpunkt für rund acht bis neun Millionen Franken mit rund 20 Kleinwohnungen und 880 Quadratmeter Gewerbefläche – die Bauprofile sind bereits ausgesteckt. «Wir sind derzeit noch im Baubewilligungsverfahren. Die Bewilligung sollte wohl in den nächsten Wochen eintreffen», sagt Roos. Bis Ende Jahr sollen dann die Aushubarbeiten beginnen, die Baumeisterarbeiten dann 2022. Im Herbst 2023 soll der Businesspark bezugsbereit sein.

Das Restaurant wird dabei aber nicht etwa abgerissen, sondern erneuert und in den Businesspark integriert. «Leben, Wohnen und Arbeiten an der Emme» lautet das Motto des Projekts nämlich, wozu natürlich auch das Essen gehört. «Das Restaurant und die Gartenterrasse bleiben bestehen, zusätzlich wird es mit einem Wintergarten noch etwas vergrössert. Das Sääli auf der Seite wird jedoch wegfallen», erklärt er. Die sechs Zimmer im ersten Stock werden modernisiert, der zweite Stock abgerissen und es kommt ein Flachdach – «damit man aus den Wohnungen im Neubau einen guten Ausblick hat». Weiter wird die Fassade isoliert, es gibt neue Fenster und einen neuen Anstrich mit hellerer Farbe.

So könnte der Businesspark dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Während der Bauarbeiten wird das Restaurant geschlossen bleiben. «Ausser es ergibt sich eine ideale Lösung. Einen Pächter suchen wir derzeit aber noch nicht aktiv, da das Führen des Restaurants mit dem Baulärm eine Zumutung wäre», sagt Roos. Punkto Konzept sei er offen für alles.

«Das Gasthaus zur Emme kann im traditionellen Stil weitergeführt werden oder auch eine ganz neue Richtung einschlagen.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.mittelpunkt-werthenstein.ch