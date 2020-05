Werthenstein: Lieferwagenfahrer baut mit 1,66 Promille einen Selbstunfall – und ist nun seinen Führerausweis los Ein alkoholisierter Lieferwagenfahrer hat auf der Kantonsstrasse in Werthenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lieferwagen kippte zur Seite und wurde dabei stark beschädigt. 19.05.2020, 15.04 Uhr

(zim) Der Unfall ereignete sich am Montag, 18. Mai, kurz vor 20 Uhr auf der Kantonsstrasse K10, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Fahrt von Wolhusen in Richtung Werthenstein geriet der Lenker eines Lieferwagens auf die andere Strassenseite. Als er dies korrigierte, verlor er die Herrschaft über den Lieferwagen. Dieser kippte auf die rechte Seite.