Werthenstein: Überbauung Optimo landet vor dem Bundesgericht

Werthenstein Millionen-Streit vor dem Bundesgericht: Im Bauprojekt Optimo in Schachen steckt seit Jahren der Wurm drin Zwischen der Generalunternehmung und der Baumeisterin einer Überbauung in Schachen herrscht Streit um mehrere Millionen Franken. Nun liegt das höchstrichterliche Urteil zum Fall vor. Julian Spörri Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Die Geschichte der Überbauung Optimo auf der Postmatte in Schachen ist lang und turbulent. Ursprünglich wäre es vorgesehen gewesen, dass die ersten der insgesamt 15 Mehrfamilienhäuser im Frühling 2018 bezugsbereit sind. Dieses Ziel wurde bei weitem verfehlt. Denn die Generalunternehmung und die Baumeisterin der geplanten Überbauung mit 128 Wohnungen gerieten sich in die Haare und stritten um Millionenbeträge – bis vor das Bundesgericht.

Doch worum geht es im Fall genau? Bereits bekannt ist, dass die Stalder Generalunternehmungen GmbH ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Giswiler PK Bau AG nur schleppend nachkam. Das Luzerner Unternehmen verwies auf einen Vertragsbruch der Baufirma und gab an, dass die Arbeiten nicht wie geplant vorankommen würden. Gegen diese Anschuldigungen wehrte sich die PK Bau. Sie vertrat den Standpunkt, dass die Zahlungen gemäss den vertraglich abgemachten Bedingungen überfällig seien.

Streit um zwei Darlehen in Millionenhöhe

Nun zeigt das Urteil des Bundesgerichts, dass die PK Bau im Januar 2019 eine Klage beim Luzerner Bezirksgericht einreichte. Sie beantragte die Rückzahlung zweier Darlehen in der Höhe von 7,2 Millionen Franken. Einerseits handelt es sich dabei um einen Betrag von 1,5 Millionen Franken, welchen die Giswiler Baufirma für die Finanzierung von Bauland auf das Konto der Generalunternehmung einbezahlt hatte, um im Gegenzug den Zuschlag für sämtliche Baumeister- und Aushubarbeiten im Rahmen der Überbauung zu erhalten. Das zweite Darlehen im Umfang von sechs Millionen Franken war eine Folge von unbezahlten Handwerkerrechnungen von Seiten der Generalunternehmung.

Das Bezirksgericht hiess die Klage grösstenteils gut und verpflichtete die Stalder Generalunternehmungen GmbH zur Rückzahlung der Darlehen inklusive Zinsen. Diesen Entscheid bestätigte das Kantonsgericht. Es korrigierte die Höhe der Zinse gar noch nach oben, sodass letztlich ein fälliger Betrag von über 7,8 Millionen Franken zu Buche stand. Dagegen wehrte sich die Generalunternehmung vor dem Bundesgericht – jedoch ohne Erfolg.

Die Luzerner Firma verneinte in ihrer Beschwerde vom August 2021 die Fälligkeit der Zahlung, da die erste Etappe der Überbauung in der Gemeinde Werthenstein zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht fertiggestellt gewesen sei. Die Darlehensverträge seien so zu verstehen, dass die Amortisation im Gleichschritt mit der Realisierung der drei Bauetappen zu erfolgen habe, so die Beschwerdeführerin. Laut dem Bezirksgericht wurde diese Sichtweise jedoch erst nach Aktenschluss eingereicht. Dies bestätigt nun auch das Bundesgericht. Die Beschwerdeführerin habe die Rückzahlung mit dem Argument verwehrt, dass vertragliche Vereinbarungen verletzt worden seien. Die Koppelung mit dem Baufortschritt habe sie dagegen nicht rechtzeitig vorgebracht, heisst es im Urteil.

Kein Zusammenhang zu Bauprojekt in Malters

Bleibt die Frage, ob ein vertragswidriges Verhalten der Klägerin vorliegt, das die ausgebliebene Rückzahlung der zwei Darlehen begründen würde. Diesbezüglich warf die Beschwerdeführerin der PK Bau unter anderem vor, bei einem anderen Bauprojekt – der Überbauung Sonnenberg in Malters – Verträge verletzt zu haben. Die Baufirma sei für das Fehlen von sieben Parkplätzen verantwortlich, weshalb die Wohnungen nicht verkauft werden könnten, so der Vorwurf.

Inwiefern dieser zutrifft oder nicht, ist für den Richter und die zwei Richterinnen aus Lausanne nicht entscheidend. Sie erkennen keinen klaren Zusammenhang zwischen der Überbauung in Malters und dem Streit in Schachen. Entsprechend wird die Beschwerde auch in diesem Punkt abgewiesen.

Für die unterlegene Generalunternehmung kommt die Niederlage teuer zu stehen: Sie muss die Gerichtskosten von 31'000 Franken übernehmen und die PK Bau mit 36'000 Franken entschädigen.

Hinweis: Urteil 4A_392/2021

