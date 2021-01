Werthenstein Nach erneutem Wolfsriss: Im Kanton Luzern muss jederzeit mit der Anwesenheit des Raubtiers gerechnet werden Kürzlich kam es im Entlebuch zum dritten Wolfsriss in den vergangenen Monaten. In den letzten drei Wochen wurden vermehrt mutmassliche Wolfsbeobachtungen gemeldet. Der kantonale Wildhüter warnt: Aktuell müsse immer mit Wolfspräsenz gerechnet werden. Livia Fischer 05.01.2021, 18.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Telefon zeigt sich der Entlebucher Bruno Vogel betroffen; eine «Sauerei» sei es gewesen, als er am Samstagmorgen bei seiner Schafweide im Gebiet Rothenfluh in Werthenstein eintraf. Von den insgesamt 18 Schafen, welche die Nacht auf einer teils eingezäunten Weide verbrachten, befand sich nur eines wohlauf auf der Wiese, zwei lagen zerrissen daneben.

«Die restlichen Schafe haben wir dann beim Waldeingang gleich neben der Weide gefunden», erzählt Vogel. Doch nur zehn fanden den Weg unversehrt zurück; drei weitere waren bereits tot, zwei so schwer verletzt, dass sie schliesslich geschlachtet wurden. Hinzu kommt, dass eine Handvoll der sieben angegriffenen Tiere trächtige Mutterschafe gewesen waren. Der kantonale Wildhüter Daniel Schmid bestätigt, dass es sich beim Vorfall um einen Wolfsriss handelte.

Dieses Schaf hat den Wolfsangriff am Wochenende nicht überlebt. PD

Als Erstes bemerkt hat ihn Landwirt Franz Bachmann, dessen Scheune sich unmittelbar neben der Schafweide befindet. Das Bild, das er am frühen Morgen vorfand, gehe auch noch Tage später «unter die Haut». Obwohl er selbst keine Schafe oder Ziegen hat, zeigt er sich beunruhigt über die Situation, dass sich der Wolf so nahe an den Gebäuden aufhält. «Es ist einfach ein ungutes Gefühl, wenn ich nachts meine Stallrunden drehe und nicht weiss, ob ich nächstens vom Wolf überrascht werde.» So wie ihm gehe es auch den anderen Bauern in der Umgebung, weiss Bachmann – der Wolf gibt zu reden, die Vorkommnisse der letzten Monate «beschäftigen alle recht».

Mehrere Wolfsbeobachtungen in den vergangenen Wochen

Denn bereits im Herbst kam es zweimal zu Wolfsrissen im Gebiet Rengg in der Gemeinde Entlebuch. Ob es sich bei dem Vorkommnis vom Wochenende um den gleichen Wolf wie in den letzten beiden Fällen handelt, ist noch offen. «Die Resultate der DNA-Probe erwarten wir bis in drei bis fünf Wochen», so Wildhüter Schmid.

Dass die Sorgen der Landwirte nicht unbegründet sind, beweist etwa die Tatsache, dass der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) in den letzten drei Wochen mehrere mutmassliche Wolfsbeobachtungen aus dem Gebiet Kriens/Schwarzenberg/Rengg gemeldet wurden. «Zwar können wir nicht jede dieser Meldungen überprüfen, anhand der Risse bei uns und im Kanton Obwalden ist mittlerweile aber klar, dass das Streifgebiet des jüngst gesichteten Wolfs die Kantone Ob- und Nidwalden sowie Luzern umfasst», sagt Schmid. Und warnt:

«Somit muss in dieser Umgebung immer und jederzeit mit Wolfspräsenz gerechnet werden.»

Ein Blick zurück 2009 wurde im Kanton Luzern erstmals ein Wolf mittels DNA-Probe nachgewiesen; laut Schmid wurden bis heute drei männliche Wölfe auf Luzerner Boden genetisch bestimmt. Sie tragen die Bezeichnungen M20, M76 und der neueste M131 – das M steht für maskulin, die Nummer wird fortlaufend anstelle eines Namens vergeben. «Die ersten beiden waren oder sind praktisch nur im oberen Entlebuch präsent, hauptsächlich in der Gemeinde Flühli, wo es auch mehrere Risse gab», so der kantonale Wildhüter. Bisher wurden rund 70 Luzerner Schafe und Ziegen gerissen, bis 2013 fielen über 50 Stück auf den Wolf M20 zurück. Danach gab es während fünf Jahren keine Risse mehr – bis der Wolf M76 nachgewiesen werden konnte.

Landwirte müssen Schutzmassnahmen treffen

Zum besseren Schutz von Schafen und Ziegen lautet die Empfehlung des Lawa, die Tiere nachts einzustallen. Dies macht seit dem Wolfsriss übrigens auch Bruno Vogel, obwohl er findet:

«Dass die Tiere die Nacht draussen verbringen, ist eigentlich das Natürlichste.»

Schmid ergänzt, dass eine Einstallung nicht in allen Fällen möglich sei. «Etwa dann, wenn es Herden sind, die den Winter über auf verschiedenen Parzellen gehalten und ständig gezügelt werden. Dann sollten aber dringend die Empfehlungen von Herdenschutz Schweiz beachtet und entsprechende Zäune erstellt werden. Je nach Witterung – etwa bei Schneefall und anschliessendem Frost – müssen die Zäune kontrolliert und unterhalten werden, damit ein bestmöglicher Schutz gewährleistet ist.»

Und wenn es doch zu einem Wolfsriss kommt, sei es wichtig, den Kadaver fachgerecht zu entsorgen – in den Schmid bekannten Fällen wird das zuverlässig umgesetzt. Die Empfehlung gilt übrigens generell für Kadaver jeglicher Art auf Bauernhöfen, um zu vermeiden, dass Raubtiere angelockt werden. Denn: «Sie sollen sich nicht daran gewöhnen, dass in menschlicher Umgebung einfache Nahrung zu holen ist.»